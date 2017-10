Conseils en économie d’énergie

Publié le 26 octobre 2017 par admin

Isoler son toit ? Ses murs ? Changer de fenêtre ou de chaudière ? Pas toujours simple de faire les bons travaux chez soi pour économiser l’énergie. En pays de Brest, les professionnels de l’association Énergence sont là pour vous aider à gérer les priorités.

Fabienne Briant est animatrice et Samuel Houssais conseiller énergie de l’association Énergence, agence de l’énergie du pays de Brest.

Énergence participe au village climat Déclic qui s’installe à Brest aux Capucins samedi 28 octobre 2017, de 10h à 19h (gratuit).

Brest métropole vient d’être labellisée territoire à énergie positive pour la croissance verte et territoire zéro déchet. Ce sont les objectifs de la métropole, mais autant les étendre à tout le pays de Brest.

Le village du climat rassemble toutes sortes d’acteurs qui proposent des solutions locales pour le climat, en passant par les thématiques qui lui sont liées : habitat, mobilité, énergies, alimentation, déchets, air, eau, océan, biodiversité. Il est organisé aussi par l’Ademe (Agence de la maîtrise de l’énergie) et ceux qui portent la même mission plus localement comme Énergence.

L’agence proposera des animations enfants, un plan relief sur l’approvisionnement en énergie du pays de Brest. Son collectif de citoyens du climat transmettra des trucs et astuces pour économiser eau et énergie.

L’habitat au centre des économies du quotidien

La principale thématique de l’association Énergence, c’est le logement et sa consommation énergétique.

Et quand on veut économiser, il faut d’abord isoler, la toiture en premier : plancher de combles, mais aussi rampants. Pour ces derniers attention à l’humidité, notamment si on pense à l’insufflation d’isolant sous les combles. L’espace pour la circulation d’air pourrait être insuffisant.

Pour les murs, l’isolation intérieure peut créer des niches d’humidité ; la question de la ventilation sera cruciale. Et l’isolation risque d’être discontinue et de créer des ponts thermiques. L’isolation par l’extérieur peut être une bonne solution à condition que le matériau isolant soit bien adapté au mur ; les murs de pierre sont perspirants et ne doivent pas être couverts de polystyrène ou polyuréthane.

La disparition progressive du crédit d’impôt destiné aux fenêtres permettra peut-être de reporter les financements vers l’aide à l’isolation du toit et des murs, bien plus efficace.

Après l’isolation, comment approvisionner son logis en énergie ? Le solaire peut être une bonne solution, même en Finistère. Il faut se reporter au cadastre solaire pour en savoir plus. Est-ce une bonne idée d’avoir sa petite éolienne individuelle ? Généralement, c’est un investissement trop élevé par rapport à la production attendue, sauf si on auto-construit son éolienne individuelle. Si c’est tout un quartier qui est intéressé par l’éolien, il est plus pertinent d‘investir collectivement dans la création d’une éolienne de grande dimension, en s’appuyant sur le réseau Taranis.

Les agences de l’énergie du Finistère

Energence (Pays de Brest)

78, rue Jean Jaurès – 29200 Brest

02 98 33 15 14

contact@energence.net

www.energence.net

ALECOB (Pays du Centre Ouest Bretagne)

Maison des services publics

Place de la Tour d’Auvergne – BP 226 – 29834 Carhaix Cedex

alecob@wanadoo.fr

www.alecob.fr

HEOL (Pays de Morlaix)

38 rue du Mur – 29600 Morlaix

02 98 15 18 08

contact@heol-energies.org

www.heol-energies.org

Quimper Cornouaille développement

3, rue Pitre Chevalier – CS40002 – 29018 Quimper Cedex

02 98 10 34 00

infoenergie@pays-de-cornouaille.com

www.quimper-cornouaille-developpement.fr