Agenda du 27 au 29 octobre 2017 en Finistère

Publié le 27 octobre 2017

Transition climatique à Brest

Des solutions locales pour le climat, des conseils concrets, des animations ludiques, spectacles pour enfants, conférences, c’est au plateau des Capucins à Brest, au village climat Déclic le 28 octobre 2017 de 10h à 19h. Le vendredi 27 octobre à 19h30, une projection débat autour d’extraits du film « Demain » à la médiathèque.

Festival de livres à Carhaix

La Corse est l’invitée d’honneur du 28e Festival du Livre en Bretagne de Carhaix du 28 au 29 octobre 2017. Langue régionale, poésie et histoire de l’île de beauté seront abordés au cours de conférences, échanges avec les auteurs, etc.

Métal à Quimper

Sur la scène du Novomax, Pollyprod vous propose AqME, entre le quinzième anniversaire de son premier album « Sombres Efforts », et un nouvel opus prévu pour très bientôt. À ses côtés, Teska un groupe de metal finistérien.

Salon des artisans à Châteaulin

La première édition du salon des artisans de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay a lieu les 28 et 29 octobre 2017 à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin de 10h à 18h. 35 exposants et un programme d’animations attendent le grand public.

Trail à Pleyben

Des courses de 12 et 22 km pour les finales du Challenge Armorik Trail et pour les débutants, une course découverte de 5 km. Les marcheurs aussi seront servis avec des randonnées de 5 et 12 km. Le dimanche 29 octobre 2017 à Pleyben.

Art d’occasion à Châteauneuf-du-Faou

Des oeuvres d’art d’occasion (peintures et sculptures) et des affiches anciennes à vendre au salon Art’Okaz le dimanche 29 octobre 2017 de 10h à 18 h salle Pen ar pont à Châteauneuf-du-Faou.