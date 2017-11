Sorties en Finistère du 2 au 5 novembre 2017

Publié le 01 novembre 2017 par admin

Science-fiction à Quimper

Du 2 au 5 novembre 2017 à Quimper, on nage en pleine science-fiction au Sci-Fest #2 avec soirée Terminator au quai Dupleix, et musique futuriste, jeux vidéo, réalité virtuelle, exposition, rétrospective Star Wars, jeux sur table, bandes dessinées…au Novomax.

Teufestival à Briec et Châteaulin

Avec Flavia Coelho, The Noface, SoomT, Elephanz, La Pietà et Romain Jovion le 3 novembre 2017 au Run ar Puns de Châteaulin et le 4 novembre à l’Arthemuse de Briec.

Arts contemporains et martiaux en spectacle : Traces

La musique de Didier Tallec, l’écriture et la mise en scène de Robert Joubin, de la lumière, des comédiens, des judokas, une voix-off, de la photo et des compositions visuelles ; difficile de classer Traces, une création à découvrir les 3, 4 et 5 novembre 2017, à la MPT de Kerfeunteun à Quimper.

Joe Louis Walker à Brest

Joe Louis Walker, une icône du blues moderne au Vauban à Brest, le 5 novembre 2017.

Jeux de société au musée du loup.

Le musée du loup propose pour son dernier dimanche d’ouverture de l’automne, un atelier jeux de société sur le thème du loup, de 3 à 77 ans, dimanche 5 Novembre 2017,au Cloître Saint-Thégonnec.