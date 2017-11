Le mois de l’économie sociale et solidaire en Finistère

Publié le 06 novembre 2017 par admin

Novembre c’est le mois de l’ ESS, économie sociale et solidaire.

Radio Évasion vous propose une série d’émissions pour découvrir comment la production, le commerce, la consommation peuvent aussi être respectueux des humains et de l’environnement.

L’ESS, l’économie sociale et solidaire, met l’argent au service des hommes. Les profits oui, mais pour le plus grand nombre… Le développement durable et solidaire peut être l’objet social de la structure, mais il doit aussi guider son fonctionnement.

Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’est pas seulement question d’insertion et de structures qui vivent de subventions. L’ESS inclut aussi des entreprises. Mais leur fonctionnement est coopératif et leurs profits vont au collectif et/ou sont redistribués équitablement.

Les associations

Une association qui œuvre véritablement pour l’insertion, c’est Emmaüs. Les communautés fondées par l’Abbé Pierre sont cependant des associations qui s’autofinancent grâce à leur célèbres recycleries. Découvrez le nouveau magasin Emmaüs de Plougastel-Daoulas et la communauté du Relecq-Kerhuon dans LEM ce lundi 6 novembre 2017.

dans LEM ce lundi 6 novembre 2017. La recyclerie Un peu d’r à Brest : une recyclerie qui touche à tous et notamment à l’informatique, dans le LEM du 24 novembre 2017.

La CLCV association, consommation, logement et cadre de vie opère aussi dans le Finistère. Le 27 novembre 2017, on parlera réduction des déchets mais aussi logement.

Les Scic, l’économie au service du territoire

Les Sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des SARL ou des SA mais dont les associés peuvent aussi être des collectivités territoriales en plus des salariés ou d’autres acteurs (individuels ou associations par exemple). Et elles ont avant tout une vocation territoriale. C’est à la fois une entreprise à part entière qui doit vivre de son activité, mais cette activité assure une mission de service public ou en tout cas d’intérêt collectif.

Ti menez Are, à Brasparts : un centre de vacances avec hébergement, restauration, découverte des monts d’Arrée, une offre pour organiser des séminaires ou des fêtes privées. Un fonctionnement original pour cet équipement clé du territoire à découvrir le 13 novembre 2017.

Les coopératives d’activités et d’emploi du Finistère, une solution pour lancer son activité sous statut salarié et au sein d’un réseau d’entrepreneurs. À terme, on peut devenir associé de la Scic. Une façon d’entreprendre plus solidaire et participative à découvrir le 28 novembre 2017.

ESS et formation

Concevoir des objets durables ou des organisations du travail qui favorisent le bien-être et le respect, repenser l’industrie pour en limiter les gaspillages, les pollutions…comment l’économie sociale et solidaire est-elle prise en compte dans les formations ? Le 20 novembre 2017, on suit l’exemple d’une école d’ingénieur rennaise et du dispositif Enactus.