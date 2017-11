Le Kick-Boxing pour tous au Faou et à Telgruc

Publié le 08 novembre 2017 par admin

Le LEM de ce mercredi frappe et cogne fort : Nous parlerons de Kick-Boxing. Notre invité est Christophe Rault. Il a tutoyé les sommets mondiaux dans sa catégorie.Il permet désormais à tout à chacun d’apprendre ce sport. Et ça c’est tout prêt de chez vous. Christophe Rault donne des cours sur la commune du Faou et de Telgruc sur mer. Le LEM de ce midi vous emmène à la découverte de ce sport de combat.

Autre rendez vous dans cette émission. Véronique était présente sur le salon des artisans à Chateaulin. C’était le 28 octobre dernier. Dans les allées du salon était également présent Richard Ferrand : Député de la cinquième circonscription du Finistère et chef de file des députés « En Marche » à l’Assemblée Nationale.

L’occasion d’évoquer avec lui pêle-mèle : réforme du système de santé et dispartion du RSI. Ce sera en deuxième partie d’émission.