Le mois du film documentaire 2017 en Finistère

Publié le 08 novembre 2017 par admin

Dans le Finistère, la 18ème édition du mois du film documentaire propose une centaine de projections, de 39 films sur 71 communes du département, pendant tout le mois de novembre. En plus des films, les rendez-vous proposent souvent d’échanger avec les réalisateurs et réalisatrices.

C’est l’association Daoulagad Breizh à Douarnenez qui coordonne le mois du doc en Finistère.

En novembre, les jours raccourcissent, les températures baissent et on apprécie de se retrouver au chaud ensemble pour s’évader grâce au cinéma. Car le film documentaire, c’est aussi du cinéma. Il peut vous faire voyager, découvrir, vous étonner et vous instruire, vous émouvoir et vous amuser. C’est ce que veulent rappeler les médiathèques qui organisent ce mois du doc depuis des années.

La Bretagne, terre de documentaires

C’est en Bretagne qu’on compte le plus de séances du mois du doc, grâce aux associations coordinatrices comme Daoulagad breizh (organisatrice du festival de cinéma de Douarnenez). Les projections sont aussi des moments conviviaux dans des bibliothèques, salles des fêtes, parfois des cinémas, des lycées ou des cafés… dans des communes de toute taille, de Botmeur à Brest, de Poullaouen à Quimper, de l’île de Batz à l’île de Sein. Les séances ont souvent lieu en présence de l’auteur(e) du film.

Une programmation très variée

Outre les 15 films de Bretagne (tournés dans notre région ou réalisés par des Bretons), il y a des « coups de cœur » qui ont marqué la production nationale ou internationale du documentaire en 2017, des thématiques sociales ou sociétales, géopolitiques, artistiques, avec de l’animation à l’intérieur, sur des tons différents, y compris celui de la comédie. Bref, il y en a pour tous les goûts !