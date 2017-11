Publié le 09 novembre 2017 par admin

L’association brestoise pour l’alphabétisation et l’apprentissage du français pour les étrangers – Abaafe – transmet chaque année notre langue à près de 1000 adultes dont certains venus du monde entier tenter leur chance en France.

Armelle Kermorgant est coordinatrice, salariée de l’association, et Pascale Ozier, bénévole.

Une centaine de bénévoles, soutenus par des formateurs professionnels, dispensent différents types de cours :

Cours de français langue étrangère tous niveaux

Cours d’alphabétisation pour les personnes ayant été peu ou pas scolarisées

Ateliers de travail individualisé pour préparer au DILF (Diplôme initial en langue française), DELF (Diplôme d’études en langue française), DALF (Diplôme approfondi en langue française)

Ateliers thématiques d’écriture, de littérature, de théâtre, d’accès au droit et de présentation des institutions, d’informatique, de cinéma, de culture, etc.

Les élèves viennent du monde entier (115 nationalités, des 5 continents) souvent de pays en guerre. Ils peuvent donc passer des examens et obtenir des diplômes à l’issue de leur formation.

Le siège de l’ Abaafe est au 7, rue Watteau, à Brest. On y trouve un espace bibliothèque et multimédia ouvert à tous.

Les cours sont dispensés en 6 endroits de Brest.

Mois du doc 2017 en Finistère

Le mois du doc, c’est en novembre, on peut suivre dans le Finistère plus de cent projections dans 71 communes et découvrir 39 films documentaires grâce à l’association Daoualagad Breizh qui coordonne l’événement. Les projections sont gratuites et souvent suivies d’un échange avec le/la réalisateur/trice du film ou un membre de l’équipe.

Festival Alimenterre en Finistère

Un autre festival a lieu aussi en ce moment et concerne aussi le documentaire, mais sur le thème bien particulier de l’alimentation : Alimenterre.

Dans le Finistère il est porté par le Cicodes une association basée à Quimper dont l’objectif est de comprendre et d’agir pour un monde plus juste et solidaire.

Le festival Alimenterre diffuse une sélection de films sur nos modèles de production agricole, mais aussi sur la transformation des aliments, leur distribution, leur consommation, le manque de nourriture parfois et aussi son gaspillage, dans le monde entier. Jusqu’au 30 novembre, les projections ont lieu dans des lycées agricoles du Finistère et des salles de cinéma.

