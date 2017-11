Publié le 10 novembre 2017 par admin

L’émission du midi sur Radio Evasion vous emmène à Quimper ce midi.

Au programme, direction le Novomax. La salle de musique actuelle de Quimper propose une belle programmation. La semaine dernière c’était AqMe qui avait mis le feu et la salle continue sur une programmation rock’n’roll comme il faut : Ko Ko Mo et The Declines pour ne citer que deux groupes.

Et le 16 novembre, le Novomax ouvre ses portes pour une soirée de découverte toute aussi rock avec Before Tanen et Our Name is a Fake.

On en discutera avec Jocelyn, chargé de l’action culturelle au Novomax.

Nous irons aussi du côté du théâtre de Cornouaille. Le théâtre propose un projet qui ira à la rencontre des élèves finistériens avec pour objectif de faire découvrir le théâtre au travers de la pièce « Qu’est-ce que le théâtre ? » de Benoît Lambert.

http://www.lenovomax.bzh/