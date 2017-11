Ne pas utiliser ce bulletin pour la protection des biens ni des personnes

Au programme ce week-end un 11 novembre moche et perturbé, amélioration dans la fraîcheur ensuite.

Dimanche Ciel de traîne modéré, averses faibles pendant la matinée et sur tout le Finistère. Avec la chute des températures, des giboulées sont possibles. En cours d’après-midi les éclaircies devraient reprendre le dessus, et la nuit suivante sera claire. Les minimales seront en baisse, entre 4 et 9°C, tout comme les maximales entre 9 et 11°C. Le vent de nord-ouest sera soutenu à modéré.

Le week-end sera mitigé, et plus frais que ces derniers jours.

« Situation générale le vendredi 3 novembre 2017 à 06H UTC : Dépression complexe autour de l’Islande se décalant en Mer de Norvège. Thalweg associé sur le nord des îles britanniques, s’enfonçant progressivement sur Mer du Nord, Manche et golfe de Gascogne en se décalant vers l’est. Dépression 1008 hPa à l’ouest du Portugal, se décalant lentement vers l’est. Dépression secondaire 1010 hPa dans le golfe de Gascogne, remontant vers le nord et fusionnant avec le thalweg précédent. Dorsale se renforçant ce samedi après-midi du nord des Açores au golfe de Gascogne. »

Dimanche Le front pluvieux du jour passera en fin de nuit, et il est suivi sans transition en matinée par de belles éclaircies, à partir de 9h environ qui vont s’élargissant. En effet la pression atmosphérique remonte rapidement. L’après-midi sera belle malgré un vent de nord modéré à soutenu, mais coupant, et qui se renforce en soirée. Les températures nocturnes seront stables sous la grisaille, entre 11 et 14°C , et représenteront aussi les maximales du jour. En effet, malgré le soleil, la température va baisser brusquement derrière le front pluvieux matinal avec l’arrivée d’une masse d’air bien fraîche, et elle aura bien du mal à remonter à cause du vent. En soirée il fera entre 6 et 10°C de l’intérieur vers le littoral.

Samedi Cette journée commence par un mauvais temps d’ouest, avec un ciel gris, bas et très humide toute la matinée. Les précipitations seront très faibles sur le Finistère, sous forme de bruines réduisant la visibilité. Le ciel va s’éclaircir légèrement en début d’après-midi, mais restera finalement bouché jusqu’à la nuit. Le vent d’ouest est soutenu à fort avec des rafales à 70 km/h sur les côtes de la Manche en particulier. La douceur est de mise avec ce régime, il fait entre 11 et 13°C ce matin. Les maximales vont plafonner entre 12 et 14°C .

« Situation générale le vendredi 10 novembre 2017 à 06H UTC : Vaste thalweg de la Mer de Norvège au nord de la France se décalant vers l’est. Flux rapide et perturbé de Nord-Ouest sur les Iles Britanniques et la Mer du Nord, s’atténuant progressivement. Nouvelle dépression « Ex-Rina », prévue 1012 hPa au nord-ouest de l’Irlande cette nuit et se décalant vers le sud-est, prévue 1009 hPa sur sud Allemagne ce samedi soir. Dépression secondaire prévue 1013 hPa à l’ouest de l’Irlande ce samedi après-midi. Anticyclone 1043 hPa au nord-est des Açores, quasi-stationnaire, prévu 1037 hPa cet après-midi. «

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 27 octobre 2017 vers 22h.

Modèles consultés : Bracknell, GFS Europe, FIM, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, GFS 0.25°, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, Icon EU.

« Situation générale le vendredi 27 octobre 2017 à 06H UTC :

Flux perturbé d’Ouest à Nord-ouest du nord des îles britanniques à la mer du Nord, dans lequel circulent plusieurs thalweg. Un premier thalweg aborde la Scandinavie et le nord des îles britanniques ce vendredi soir, et dans lequel se creuse une dépression, prévue 975 hPa sur la sud de la Finlande samedi soir.

Un second thalweg aborde la mer du nord ce samedi, avec creusement d’une dépression prévue 979 hPa au nord-est immédiat du Danemark samedi soir.

Anticyclone 1035 hPa sur l’Irlande, se décale vers le sud, prévu 1036 hPa au sud immédiat de l’Irlande cette nuit, puis 1032 hPa à l’ouest de la Bretagne ce samedi soir. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Les brouillards sont probablement très nombreux ce matin. Par endroits, dans le nord du département, ils évolueront en grisaille qui devrait attendre l’après-midi pour se déchirer. Ailleurs, avec plus de chance, le soleil va percer en cours de matinée. L’après-midi sera alors largement ensoleillée. Il fait un peu plus frais par contre, après une fin de nuit dégagée au dessus des brumes et un vent de nord faible toute la journée.

Ce matin il fait entre 6°C dans l’intérieur et 11 à 13°C sur le littoral. Les maximales seront comprises entre 14 et 16°C.

Dimanche

Arrivant par la Mer du Nord, un front froid très atténué se dirige vers le sud en passant sur la France. Bien qu’en marge, à l’extrême ouest de cette masse nuageuse, le Finistère va passer la journée à nouveau sous une grisaille humide, un peu comme vendredi. La bruine sera plus dense par contre.

Les minimales seront en hausse grâce à la couverture nuageuse, entre 10 et 13°C, et les maximales seront stables entre 14 et 16°C.

Le vent de nord-ouest puis nord sera modéré puis modéré à soutenu en soirée

A partir de lundi l’anticyclone sera centré sur le nord-ouest de la France, et commandera un ciel calme et variable sur le Finistère. Un beau temps automnal sec et modérément frais, mais assez nuageux.

La suite reste incertaine, les hautes pressions devraient se retirer vers le sud-est et le régime perturbé atlantique ferait son retour en fin de semaine. Ce serait aussi un pas de plus franchi vers l’hiver, avec la fin de la douceur.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 20 octobre 2017 vers 22h

On retiendra surtout de cette semaine cette étonnante matinée de lundi, repeinte en jaune orangé à cause du sable du Sahara et des fumées d’incendie emportés par l’ex-cyclone Ophelia. Un bien triste signe des conséquences de cette tempête exceptionnelle, du jamais vu encore aussi près des côtes européennes.

« Situation générale le vendredi 20 octobre 2017 à 06H UTC :



Dépression 1001 hPa sur la Mer du Nord, fusionnant avec la dépression suivante.

Dépression 965 hPa au sud-ouest de l’Irlande se décalant vers le nord-est et prévue 970 hPa à l’ouest immédiat de l’Irlande dans la nuit de vendredi à samedi, puis 981 hPa en Mer d’Irlande ce samedi après-midi, puis 987 hPa à l’est immédiat de la Grande Bretagne la nuit prochaine.

Anticyclone 1028 hPa sur le nord de la Scandinavie évoluant peu.

Pluie ou averses sur toutes les zones. »

Ce week-end c’est le beau Brian (Ci-dessus Elmar pour nos cousins germains), tempête ex-dépression tropicale fraîchement débarqué des Bahamas qui va ouvrir le bal des agités. Le week-end sera venteux, maussade, pluvieux (surtout samedi), mais… Il sera doux.

Cette tempête qui va se combler en atteignant les îles britanniques va soulever une mer grosse, des creux de 10 mètres en entrée de Manche, et des vagues de 4 à 6m sur les côtes du Finistère exposées au large, dans la journée de samedi. Ceci, avec le vent fort, explique l’alerte jaune vague – submersion qui concerne notre département entre 3h et 8h du matin, moment de la marée montante de coefficient 92.

Un cumul pluviométrique de plus de 40mm est possible sur le Finistère et la Manche entre vendredi soir et lundi soir

Samedi

Après une modeste accalmie nocturne, le vent se relève dès 5h00 du matin sur la côte ouest, un peu plus tard ailleurs. Jusqu’à 19h00, les rafales d’ouest dépasseront les 90 km/h sur le littoral ouest et celui de la Manche, et seront supérieures à 70 km/h dans l’intérieur.

C’est un ciel de traîne peu actif qui s’installe d’abord. Le soleil visible ce matin va céder place à des nuages rapides de plus en plus nombreux. Les premières averses devraient se manifester à la mi-journée. L’après-midi sera gris et souvent pluvieux, une succession d’averses et de passages de bruine. Après 20h le vent va commencer à faiblir.

Les minimales sont attendues entre 11 et 14°C, les maximales ne dépasseront pas 14 à 15°C.

Dimanche

Le ciel d’averses aura disparu, et ce dimanche sera somme toute agréable. Le vent va enfin se calmer. De nord-ouest le matin il revient ouest à l’approche du front suivant.

Après de belles éclaircies, le ciel se voilera en altitude en fin de journée.

Les minimales seront en baisse, entre 8 et 12°C, et les maximales seront stables entre 14 et 15°C.

Lundi un front pluvieux assez inoffensif (faiblement pluvieux) va traverser le Finistère, accompagné de rafales entre 40 et 70 km/h, tandis que la pression va continuer de remonter.

Il semble que des conditions anticycloniques calmes vont s’installer la semaine prochaine, avec une douceur ensoleillée.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 13 octobre 2017 vers 22h

« Situation générale le vendredi 13 octobre 2017 à 06H UTC :

Situation

Dépression « Ex-Nate » 960 hPa au sud immédiat de l’Islande, se décale vers le nord-est. Perturbation associée circulant sur les îles britanniques et la Mer du Nord.

Nouvelle dépression se creusant demain matin au sud-ouest de l’Irlande, prévue 999 hPa le soir à l’ouest immédiat de l’Irlande.

Hautes pressions 1030 hPa sur l’est de la France, évoluant peu. Maintien d’une dorsale associée sur le golfe de Gascogne. Une deuxième dorsale se renforce demain sur la Mer du Nord. «

L’actualité de ce week-end c’est bien sûr le déplacement d’un cyclone tropical des Açores vers l’Irlande, actuellement de catégorie 2 et qui devrait perdre rapidement son caractère tropical au dessus du 42e parallèle. Devenu tempête classique à cœur chaud, sa trajectoire épargnerait la France en touchant l’Irlande lundi puis l’Écosse mardi.

Samedi

Encore un beau samedi, avec le retour d’un soleil enfin généreux après cette grise semaine. Les quelques traditionnels bancs de brumes devraient se dissiper rapidement.

La douceur printanière s’installe, premier signe de l’arrivée du flux de sud emportant un air chaud et assez sec.

Les minimales sont attendues entre 9 et 14°C de l’intérieur vers le bord de mer. les maximales torrides sont prévues entre 19 et 22°C.

Le vent est anticyclonique, très faible à nul de secteur sud ou est.

Dimanche

Les hautes pressions se retirent vers l’est, et une première barre de nuages inofensifs va passer dans la journée, atténuant légèrement l’action du soleil. En matinée des stratus pourraient couvrir brièvement le ciel.

Une très inhabituelle chaleur nocturne nous empêchera de dormir, avec de 15 à 18°C au minimum. Les maximales seront encore en hausse entre 20 et 23°C.

Le vent de secteur sud sera modéré à soutenu avec déjà de premières rafales entre 40 et 60 km/h sur les côtes exposées.

Lundi le front peu actif issu de la tempête se dirigeant vers l’Irlande va traverser la Bretagne à la mi-journée en principe. Le ciel dégagé le matin va se voiler rapidement, puis se couvrir par un altostratus donnant quelques averses peu significatives.

Le vent de sud qui se relève dans la nuit est encore indéterminé, puisqu’à quelques kilomètres près d’est en ouest les rafales passeront de 40 à 60 km/h sur terre à plus de 100 km/h au large. Tout va dépendre de la trajectoire de la tempête ex-Ophelia, qui pour l’instant est prévue bien au large du Finistère.

C’est en tout cas Ouessant qui devrait subir les rafales les plus fortes !

Enfin, en cas d’échec monumental des météorologistes, c’est une tempête et de fortes pluies qui pourraient s’abattre sur le Finistère, mais les probabilités d’un tel scénario sont vraiment faibles.

Il faudra attendre mardi pour observer l’arrivée d’un front pluvieux plus actif et un régime d’averses.

Par la suite, les hautes pressions devraient s’effondrer partiellement sur l’Europe et les fronts perturbés se succèderaient alors sur la côte atlantique, ce qui semble être l’option la plus probable.

Et donc la douceur pourrait se maintenir encore un moment.

