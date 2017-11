Publié le 13 novembre 2017 par admin

Ti menez Are est un centre d’hébergement et de découverte des monts d’Arrée à Brasparts. C’est aussi une Scic, société coopérative d’intérêt collectif, à la gestion de laquelle sont associés salariés, élus locaux, et d’autres acteurs du territoire.

Sur les hauteurs de Brasparts, le centre Ti menez Are fonctionne toute l’année avec 7 salariés à temps plein, auxquels s’ajoutent des saisonniers pendant les vacances.

Tourisme et environnement

Dans ces bâtiments qui appartiennent au Parc naturel régional d’Armorique, Ti menez Are est un équipement structurant pour les monts d’Arrée.

Ses deux activités principales sont :

l’accueil de groupes (avec hébergement et restauration pour des séjours, mais aussi à la journée pour des séminaires voire des fêtes privées,

la découverte de l’environnement, via des sorties dans les landes et tourbières ou dans le bocage des monts d’Arrée, ou bien des séances contées, musicales, artistiques avec l’association Addes basée à Botmeur, voire d’autres activités, comme les balades à cheval proposées par le centre équestre voisin.

Une société coopérative d’intérêt collectif

L’entreprise est sous statut de Scic – SA (société anonyme). Il s’agit bien d’un projet commercial, mais à vocation sociale et de développement du territoire, avec un conseil d’administration élu par les associés. Ces derniers sont aussi bien :

des individuels (les professionnels du Centre, et toutes les personnes qui s’y intéressent ou en sont usagers)

(les professionnels du Centre, et toutes les personnes qui s’y intéressent ou en sont usagers) des personnes morales (associations, sociétés, autres coopératives)

(associations, sociétés, autres coopératives) et des collectivités (communauté de communes, communes)

L’implication de ces associés va du simple achat d’une part sociale (50 euros) à la participation plus active à une commission thématique. Toute personne intéressée par le projet peut devenir associé de la Scic.

Le salon Breizh transition : l’énergie et l’économie

L’environnement, c’est donc aussi de l’activité économique et de l’emploi.

On pourra le vérifier au salon professionnel Breizh transition, les 16 et 17 novembre 2017 au parc des expositions de Quimper.

70 exposants attendent les entreprises et collectivités sur la thématique de l’énergie et de ses évolutions pour limiter le réchauffement climatique ; un thème décliné en quatre axes :

énergies renouvelables

efficacité énergétique

mobilité durable

réseaux intelligents

Des tables rondes et des ateliers permettront d’approfondir ces questions.