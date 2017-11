Publié le 14 novembre 2017 par admin

Les 14, 15 et 16 novembre 2017, ont lieu à Logonna-Daoulas, les journées nationales des Civam, centres pour l’initiative et la valorisation de l’agriculture et du milieu rural. La question qui anime ces journées : « La cohabitation des modèles de production agricoles : de la place pour tous…VRAIMENT ? »

« Agir ensemble pour un développement durable et solidaire de nos campagnes », c’est la devise du Civam 29 qui fait partie d’une fédération de 13000 adhérents.

La fédération des Civam est un réseau qui rassemble surtout des agriculteurs mais aussi d’autres acteurs du milieu rural, associations, agents territoriaux, notaires, artisans, paysans pêcheurs…

Leur objectif : permettre aux campagnes de garder leur vitalité économique,

« promouvoir et développer une agriculture économiquement viable, socialement équitable et écologiquement saine ».

Comme le mouvement a été fondé par des instituteurs il y a 50 ans, ses acteurs se retrouvent sur les valeurs d’éducation populaire et de défense de l’égalité des chances pour tous par la diffusion du savoir.

Les rencontres nationales 2017 sont consacrées à la question des modèles agricoles et à leur cohabitation, effective dans le Finistère : cette coexistence est-elle possible sur le long terme ?

Pour appuyer leur réflexion, les participants vont pouvoir découvrir in situ trois « modèles » :

le « terminal soja » du port de Brest, emblématique de l’agriculture industrialisée et mondialisée,

une exploitation laitière en conventionnel dont les vaches sont nourries à l’herbe sur l’exploitation, ce qui permet à l’éleveur de faire de substantielles économies,

un pêcheur de coquille Saint-Jacques de la rade de Brest.

D’autres débats autour de l’agriculture

Les nitrates et la pollution des eaux bretonnes

C’est le sujet d’une concertation publique menée actuellement par la Dreal auprès des habitants de toute la Bretagne. Participez et donnez votre avis sur la présence des nitrates dans les eaux bretonnes et les moyens de réduire cette pollution d’origine essentiellement agricole sur le site de la préfecture de la région Bretagne.

L’alimentation en Finistère

Les assises finistériennes de l’alimentation du conseil départemental ont lieu vendredi 17 novembre 2017 à la maison du département à Quimper. Des tables rondes et des ateliers porteront sur les modèles de production, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les moyens de bien manger même en situation de précarité, etc. Participation sur inscription.

