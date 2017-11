Publié le 15 novembre 2017 par admin

Ce midi dans le LEM de ce mercredi, on aborde le sujet du handisport.

On évoque souvent du handisport quand c’est la période des jeux paralympiques, mais hors de ce temps médiatique assez spécifique, les actions continuent.

Dans cette émission, nous serons avec Camille Guilloux. Camille est chargée de mission à handisport en Finistère. Une structure qui accompagne au quotidien les handisportifs du Finistère. Nous verrons avec elle, comment cette structure promeut le handisport, comment elle participe à faire changer le regard du grand public sur le handicap et comment elle peut inciter les plus jeunes en situation de handicap à pratiquer de nombreux sports. Qui sait ? Peut être que les futurs médaillés paralympiques seront du Finistère ?

Nous vous reproposerons ensuite une interview de Katell Alençon. Katell est cycliste paralympique et membre de l’équipe de France et de l’équipe Cofidis.

Ce portrait avait été réalisé en avril dernier au collège de la Fontaine blanche à Plougastel-Daoulas. Cette rencontre a permis aux jeunes de découvrir le cyclisme paralympique, de discuter des jeux olympiques et d’appréhender le handicap. Une très belle rencontre qui a permis aux jeunes de découvrir de quelle manière Katell s’investissait dans son sport, par la compétition, certes, mais aussi par son engagement dans différentes instances et associations liées à son sport. Objectif : faire évoluer le regard de l’autre sur le handicap et faire connaitre aussi son sport.

Et en fin d’émission vous retrouvez un journal de Faou, présenté par les CM1 de l’école du Faou.