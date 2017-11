Publié le 16 novembre 2017 par admin

Pour sensibiliser le public à l’environnement, autant proposer des actions concrètes. C’est le principe de l’association Eau et rivières de Bretagne avec ses opérations Incroyables zones humides, Inventaire des points d’eau patrimoniaux et Sentinelle de la nature.

Incroyables zones humides

Sur le modèle d’Incroyables comestibles, il s’agit de renouer avec la nature en ville. Des chantiers d’éco-volontariat pour impliquer les jeunes adultes citadins dans l’entretien et la préservation des zones humides en ville. Le premier chantier est mené sur Brest métropole dans la vallée de Sainte-Anne du Portzic, avec une première visite dès samedi 18 novembre 2017 à 11h, et ensuite un rendez-vous chaque premier samedi matin du mois. Une opération qui ne demande qu’à faire des petits dans d’autres villes bretonnes…

Inventaire des points d’eau patrimoniaux

Vous connaissez ou souhaitez chercher les fontaines, lavoirs, puits, et autres points d’eau aménagés par l’humain au fil des siècles ? Prenez part à cet inventaire sur cartographie numérique ! Il suffit de prendre une photo et de la géolocaliser ; vous pouvez aussi renseigner d’autres données (toponymie, espèces naturelles présentes, histoire du monument, etc.).

Sentinelles de la nature

Cette opération nationale de France nature environnement (FNE) – portée par Eau et rivières en Bretagne – est aussi une cartographie participative qui propose aux lanceurs d’alerte de signaler les zones naturelles menacées. À terme, elle recensera aussi les bonnes pratiques et initiatives en faveur de l’environnement.

Toutes les informations (et bien d’autres) sont sur le site d’Eau et rivières de Bretagne.

À la fin de ce LEM, découvrez aussi la programmation

de l’Atelier Culturel de Landerneau d’ici fin décembre 2017.

Playlist de l’émission

The wall factory, Self killer

Koto, Waterbound

Ces deux groupes sont à l’affiche de l’Avel Dro à Plozévet le 25 novembre 2017.