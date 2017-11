Publié le 17 novembre 2017 par admin

Concerts

Jazz, guitare, légèreté, c’est Mocke Duo au Quartz à Brest le 17 novembre 2017 dans le cadre du festival Invisible.

Soirée jamaïcaine à la ferme de Gwernandour à Brasparts le 18 novembre 2017 avec les Twinkle Brothers et The Brestonians.

Notilus, groupe électro-jazz né d’une fanfare est au Novomax à Quimper le 19 novembre 2017.

Cinéma

Pour ses dix ans, la médiathèque de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h organise le 18 novembre 2017 une soirée autour d’un des plus célèbres dialoguistes du cinéma français : Michel Audiard. Au programme, documentaire, apéro pain charcuteries et vin rouge, et projection d’un film choisi par les participants.

Culture bretonne

La soirée Taol kalon organisée par le Printemps de Châteauneuf (avec Musik An Arvorig et Korn Boud) est consacrée à la brodeuse Josiane Irvoas dont les réalisations seront exposées à partir de 17 heures le 18 novembre 2017 à Penn Ar Pont à Châteauneuf-du-Faou. Suivront un repas sonné et chanté et un fest noz.

Spectacle

L’association Ethan Autisme Solidarité présente un spectacle familial « Rêve de petit ours » par la Compagnie La boîte à raconte le 19 novembre 2017 à 15h30 à la salle polyvalente de Rosnoën. Tarif unique 3 euros. Gratuit jusqu’à 3 ans. Sur place pêche à la ligne, café, gâteaux, crêpes…

Troc, puces et foires

La foire aux livres annuelle du groupe Amnesty International de Brest a lieu 18 et 19 novembre 2017, au Patronage Laïque du Pilier Rouge, 2 rue Fleurus à Brest. Entrée gratuite 10h – 19h samedi, 10h – 18h dimanche.

Une bourse aux plantes (échanges gratuits) a lieu à la salle des fêtes de Châteaulin samedi 18 novembre 2017 à 14h. Pour y participer, il suffit d’apporter des vivaces, des bulbes, des graines ou des boutures enracinées, en évitant les plantes trop envahissantes.

Le vide-grenier de l’Association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph La Plaine a lieu le 19 novembre 2017 de 9 h à 17 h à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin. Entrée 1,50 € – Gratuit pour les moins de 15 ans.