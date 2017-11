Publié le 20 novembre 2017 par admin

Pour qu’une « autre économie » soit possible, il faut que ses valeurs passent dans l’éducation : finance au service de tous, management participatif, conception durable des produits, relocalisation, etc. L’économie sociale et solidaire (ESS) est-elle vraiment connue des étudiants ? Examen du cas particulier des écoles d’ingénieurs.

Échange avec Sophie Couka,chargée des relations partenaires académiques France et Étranger de l’Ecam Rennes, dans le cadre du mois de l’ESS sur Radio Évasion.

Il existe des formations et donc des diplômes, spécialisés dans l’économie sociale et solidaire en France, un peu moins d’une centaine. Mais quid de la transmission dans les autres filières d’études de ce modèle économique représenté par les associations, fondations, mutuelles et entreprises coopératives ? Elle reste encore marginale, même si on peut constater des progrès.

Une association internationale, Enact’us s’est donné comme objectif de faire émerger une génération de leaders responsables et engagés, et de développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de la société.

Enfin, la sensibilisation à une forme d’économie plus participative et démocratique passe aussi par des méthodes pédagogiques innovantes, moins « verticales » et plus collaboratives.

Agenda

C’est la semaine de réduction des déchets avec, entre autres animations à suivre dans le Finistère, celle que propose le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère le CAUE à Quimper

« Fabrique ta maison ! », un après-midi constructif en deux temps :

Un exposé sur la petite histoire de la récup’ en architecture

Un atelier de fabrication de maquettes en matériaux de récupération en s’inspirant de la maison des jours meilleurs (Jean Prouvé, 1956).

Un marché de l’avent est organisé samedi 25 novembre 2017 de 10h00 à 18h00 à Logonna-Daoulas. 40 exposants, producteurs locaux sont attendus : produits fermiers, bière artisanale, miel, objets recyclés, créations, artisanat, bijoux, vêtements, meubles, décorations de Noël, céramique, accessoires, livres pour enfants et adultes…

Des animations s’ajouteront à ce marché : ateliers cirque, démonstration du travail d’artistes peintres et le père Noël est attendu en fin d’après-midi. Des enfants de l’école et des associations tiendront des stands à leur profit : le secours populaire, l’association Margot (autisme) et l’APE. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.

Playlist de l’émission

Archive, Bastardised Ink. En concert à La Carène à Brest le 22 novembre 2017 avec Robin Foster en première partie.



Emily Loizeau, Tyger. En concert au Family de Landerneau le 25 novembre 2017.