Publié le 21 novembre 2017 par admin

La journée internationale contre les violences faites aux femmes le 25 novembre a lieu cette année dans un contexte particulier : les révélations sur les agressions sexuelles par des personnalités du cinéma, du monde politique ou religieux donnent l’impression qu’on progresse peu sur ce sujet. Qu’en est-il vraiment ?

On aborde la question avec Sonia Hunout militante de la cause des femmes, et Françoise Sanquer, médecin sexologue et organisatrice des cafés-contes-de-faits et cafés sexo une fois par mois à Brest

La violence faite aux femmes est un phénomène mondial. En Inde et en Chine, on tue encore des bébés de sexe féminin avant leur naissance car la natalité est contrôlée et il est plus avantageux économiquement d’avoir un fils. Mais en France, 123 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints en 2016. On dirait que les progrès sont lents en matière de lutte contre les violences conjugales… Quelles sont les avancées ? Où sont les freins ?

La parole libérée : une prise de conscience

Les dénonciations d’agressions sexuelles par des stars ou des anonymes sur les réseaux sociaux, via les hashtags #MeToo (moi aussi) et #BalanceTonPorc auront au moins permis de mesure l’étendue du phénomène. La prise de conscience sur le caractère abusif, illégal et anormal de ces violences sexuelles, même quand ce ne sont pas des viols, est déjà un progrès. D’autres débats ont été ouverts, en amont, comme celui sur les violences gynécologiques et obstétricales, ou dans la foulée comme celui sur l’écriture inclusive… Même si les échanges sont parfois tendus, au moins, on aborde ces questions !

La mort de l’anthropologue Françoise Héritier a aussi permis de rappeler que la domination des hommes sur les femmes est historique et culturelle, elle n’est pas « naturelle ».

La lutte contre le harcèlement et les clichés sexistes

La prévention des violences faites aux femmes passe notamment par l’éducation, la transmission aux enfants de la notion d’égalité entre les sexes, la lutte contre les clichés et stéréotypes de genre. Des modules d’éducation sont présentés aux élèves, dès l’école primaire et au collège.

Les parents ont eux aussi un rôle à jouer pour éduquer les garçons au respect des filles.

Les rencontres organisées une fois par mois à Brest (café Le Fuxia, 18h30) autour des relations intra-familiales (cafés contes de faits) et des relations sexuelles (cafés sexo) ont aussi un rôle de sensibilisation aux questions d’égalité.

La prise en charge des violences

Si deux tiers des femmes victimes de violences vivent encore avec leur bourreau, c’est par peur : des représailles, de la colère du conjoint en cas de séparation, surtout s’il y a des enfants. Et aussi parce que la parole des victimes est parfois mal reçue, en butte aux jugements, voire mise en doute. Des formations sont proposées aux gendarmes et policiers mais elles restent volontaires et ne sont pas systématiques. Le gouvernement a mis en place des outils comme le numéro d’urgence 3919 ou un site web qui permet de connaître ses droits et d’identifier les structures d’aide aux femmes victimes de violences : CIDFF, planning familial et associations comme L Cause à Brest.

Playlist de l’émission

Archive, Kings of speed. En concert le 22 novembre 2017 à La Carène à Brest.

Alain Souchon, Bonjour Tristesse. Alain Souchon est en concert le 25 novembre 2017 au pavillon de Penvillers à Quimper avec ses deux fils et d’autres artistes, au profit de l’association Mille et un Petit Prince qui finance les services pédiatriques du sud Finistère.