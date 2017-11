Publié le 21 novembre 2017 par admin

C’est la quatrième édition de ce festival qui rend hommage aux mots : littérature, poésie, conte, slam, spectacles et ateliers ou exposition… toutes les formes du verbe y sont explorées du 22 au 26 novembre 2017 à Landivisiau.

Cécile Morel-Chevalier est responsable du service culturel de Landivisiau, à l’origine de ce festival.

Le festival Moi les mots s’ouvrira par la voix des participants et les mots de Paul Éluard dont le poème Liberté sera dit par tous ceux qui le souhaitent le 22 novembre 2017 à 11h place du Marché à Landivisiau. Un beau symbole pour signifier aussi que la maîtrise de la parole fait de nous des êtres libres.

Pendant 5 jours, des spectacles – de cirque acrobatico-poétique, lecture partagée, chanson à texte, poésie chantée, théâtre d’objets – mais aussi un débat, une randonnée poétisée, des ateliers littéraires et artistiques, un marché de poésie, un concours, et même un bal vont régaler les amateurs de belles lettres. François Morel et Bernard Pivot seront de la partie !