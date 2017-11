Publié le 22 novembre 2017 par admin

Ce mercredi dans le LEM sport. On accueille Colin Arros. On parle de Triathlon. Un sport de dingue : une distance en natation, une autre en cyclisme, et comme si ça ne suffisait pas, une épreuve de triathlon se termine par une course à pied. Colin Arros, l’invité de ce LEM est un finistérien, régulièrement inscrit sur des épreuves qui comptent. Et notamment une épreuve qui se déroule à l’Alpes d’Huez avec ses 21 virages mythiques.

On parlera donc de triathlon et de ces différents variantes car il y a des gens dans la vie, leur petit plaisir c’est d’enchaîner 4 km de natation, 180 km à vélo, et de terminer avec un marathon et ses 42 km. Ce LEM vous invite à la découverte d’un sport méconnu et d’un sportif qui mérite de l’être.

En deuxième partie d’émission, nous ferons un point sur la saison des filles du BBH. Le Brest Bretagne Handball avait des objectifs élevés en début de saison. Nous verrons si les filles ont réussi à faire bonne figure sur les différents tableaux : ligue des champions et championnat de France.