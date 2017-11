Publié le 23 novembre 2017 par admin

Benjamin Franckaert, président de l’association de reconstitution historique Letavia, est aussi médecin. Il a consacré sa thèse à un sujet historique : la santé et les pratiques médicales des Bretons continentaux et insulaires, du Ve au Xe siècle.

Après la chute de l’empire romain, les Bretons, ou Britons (locuteurs des langues brittonniques) ont occupé longtemps le sud-ouest de l’actuelle Angleterre et l’ouest de l’Armorique. Pendant ces cinq siècles de Haut Moyen Âge, l’organisation politique se résumait à des querelles de petits rois, jusqu’à Nominoë puis Erispoë qui ont fédéré le royaume de Bretagne. S’y sont ajoutés des épisodes d’invasions vikings, surtout à partir du IXe siècle. Pendant ce temps, les populations ont donc vécu, plutôt bien, sans grande famine ni guerre interminable.

30 ans d’espérance de vie

Cependant, l’espérance de vie moyenne ne dépassait guère 30 ans, surtout à cause de la mortalité infantile et de celle des femmes en couches. Ce qui n’empêchait pas l’existence de vieillards…

Une grande épidémie de peste est à signaler, celle de Justinien, du VIe au VIIIe siècle, avec un impact intermittent sur les populations bretonnes.

Trois sortes de soignants pouvaient intervenir : les médecins-moines, les médecins laïcs mais reconnus, et les rebouteux-guérisseurs. Certains remèdes, qui peuvent paraître anodins, étaient en réalité tout à fait pertinents et leur efficacité est aujourd’hui attestée. La pratique de la trépanation était bien maîtrisée et un sujet sur deux survivait à cette perforation thérapeutique du crâne. D’autres potions et traitements relevaient en revanche de la magie et de la croyance…

Vies de saints et nécropoles

Les sources textuelles de l’époque sont surtout des vies de saints bretons, forcément hagiographiques ; mais même les récits de guérisons miraculeuses peuvent nous en apprendre beaucoup sur les maladies, les accidents, ou sur les remèdes et traitements.

Quant aux recherches archéologiques, elles reposent essentiellement sur les squelettes des sépultures et cimetières médiévaux. Les os portent les traces de nombreux troubles, accidents et pathologies, mais l’absence des tissus mous exclut forcément une partie des informations. On suppose que les infections étaient la première cause de mortalité mais on ne peut le vérifier… Pour le reste, les Bretons souffraient beaucoup de troubles musculo-squelettiques liés aux travaux agricoles ou à la pratique du cheval, selon leur statut social. Il y a peu de traces de carences nutritives et quelques cas de goutte liée aux excès.

