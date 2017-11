Ne pas utiliser ce bulletin pour la protection des biens ni des personnes

Maintien d’une dépression 966 hPa en mer de Norvège se comblant sur place 978 hPa samedi, avec un thalweg associé s’étendant sur les Iles Britanniques, la Manche et la Mer du Nord. Front ondulant associé sur la Manche et le golfe de Gascogne se décalant vers le sud-est. Dépression 1008 hPa au sud de l’Irlande se décale vers le sud-est en se comblant. Dorsale se renforçant 1025 hPa du Groenland au golfe de Gascogne ce samedi. «

Samedi

Les averses sous cumulonimbus se poursuivent ce matin. Elles se concentrent surtout sur la moitié nord du département, progressant lentement vers le sud.

Cet après-midi les averses de plus en plus faibles et sans grêle concerneront l’ensemble du Finistère.

Il fait encore froid ce matin, entre 0 et 3°C dans l’intérieur, entre 4 et 6°C sur la frange littorale.

Les maximales seront en nette baisse entre 6 et 9°C.

Le vent de secteur nord-ouest sera modéré à soutenu.

Dimanche

C’est un paquet de grisaille qui s’installe, dès la fin de nuit ou début de matinée. Les éclaircies seraient rares, revenant en début de nuit.

Les minimales sont baisse entre -1°C et 4°C, jusqu’à 5 à 6°C près de la mer et 7 à 8°C sur les îles.

En journée on attend de 6 à 10°C au mieux.

Le vent de nord-ouest reste modéré, puis faible en revenant ouest.

Pour Lundi les modèles ne sont pas d’accord entre eux. D’après GFS, ICON, ou encore le MET-Office anglais, les hautes pressions résisteraient une petite journée, maintenant à l’écart le front pluvieux descendant des îles britanniques.

D’après Arpège et Météo-France, ce front enfoncerait les hautes pressions sans résistance et la pluie aborderait le Finistère par la Manche en cours de matinée.

L’incertitude est donc grande et il faudra attendre pour savoir.

Quoiqu’il en soit, mardi verra le retour d’un temps perturbé arrivant par les îles britanniques. Ce sera instable, froid et humide, des giboulées sont à prévoir.

En fin de semaine prochaine il semble que le froid doive s’installer, avec de fréquentes gelées nocturnes dans l’intérieur et des risques de premiers verglas.