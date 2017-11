Publié le 24 novembre 2017 par admin

Ça va saigner pour cette émission, les polars et thrillers se teintent de multiples nuances de rouge cet automne. Il y sera question du sang giclant de blessures des victimes ou des animaux promis à la boucherie, des liens du sang qui conduisent parfois à toutes les violences et, même, de soif d’hémoglobine, ce qui est plus rare…

Nous irons au Venezuela, en Norvège, en France, également, et Dance Flore nous entraînera sur le continent africain jusqu’en Rhodésie au début des années soixante-dix. On ne change pas une équipe qui gagne, jalousie, vengeance, corruption, crimes crapuleux, enquêtes et investigations sont bien sûr au menu de ce nouveau numéro.

Attention, ça tache…

Bonne écoute !



AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

Livre

LA SOIF – Jo Nesbø – Éditions Gallimard – collection Série Noire : Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur un célèbre site de rencontres. Les violentes marques de morsures trouvées sur le cadavre ne laissent pas de doute : il ne s’agit pas d’un simple fait divers comme tant d’autres, d’un tête-à-tête qui aurait mal tourné avec un maniaque arpentant le Web. C’est un prédateur particulièrement féroce qui a sévi, assoiffé de sang humain. Lorsqu’un deuxième corps est découvert, mutilé selon la même mise en scène macabre, il semble clair qu’un seul homme peut mettre un terme aux agissements du tueur… Mais Harry Hole est réticent à l’idée de s’occuper de cette affaire. Désormais instructeur à l’École de police, apparemment libéré de ses démons et heureux avec son épouse, il s’est promis de ne plus mettre les siens en danger…

Interviews

Diane Kanbalz qui nous parle de son premier polar, LA DISPARUE DU VENEZUELA paru aux éditions de l’aube dans la collection l’aube Noire : Philippe Larcœur, policier attaché à l’ambassade de France à Caracas, est appelé sur une affaire d’enlèvement. Une ressor­tissante française a disparu dans l’une des zones les plus dangereuses d’Amérique latine… Faisant progres­sivement de cette enquête une affaire personnelle, Larcœur n’hésitera pas à braver le danger dans un pays où la ­corruption, la mort et la trahison sont monnaie courante.

Le roman de Dance Flore qui nous emmène en Rhodésie, le pays de la discrimination raciale poussée à son paroxysme, avec LE PAYS DES HOMMES BLESSÉS d’Alexander Lester publié par les éditions Denoël. Rhodésie, 1972. Wayne, Patrick, leur mère Fay et leur père Stewart vivent dans une immense plantation de tabac. C’est une vie à la fois très dure et merveilleuse de liberté, d’espace et de beauté pour les enfants. Ils sont blancs dans un pays noir et l’heure est à la contestation nationaliste. La guerre civile éclate, le noyau familial aussi, Wayne et Patrick vont suivre des chemins différents, se retrouver parfois, s’affronter souvent. La guerre et ses atrocités, commises de chaque côté. Y a-t-il une paix possible ?

Laurent Loison pour CYANURE publié par les éditions Hugo et Cie dans la collection Hugo Thriller : Branle-bas de combat au 36, quai des Orfèvres. Toujours assisté de sa complice Emmanuelle de Quezac et du fidèle capitaine Loïc Gerbaud, le célèbre et impétueux commissaire Florent Bargamont se trouve plongé dans une enquête explosive bien différente des habituelles scènes macabres qui sont sa spécialité. Un ministre vient en effet d’être abattu par un sniper à plus de 1200 m. Sachant que seules une vingtaine de personnes au monde sont capables d’un tel exploit, et que le projectile était trempé dans du cyanure, commence alors la traque d’un criminel particulièrement doué et retors. Les victimes se multiplient, sans aucun lien apparent…

Frédéric Paulin nous explique pourquoi LA PESTE SOIT DES MANGEURS DE VIANDE, le titre de son dernier polar édité par La Manufacture de Livres : Un policier est retrouvé égorgé dans un abattoir. Sur sa poitrine, un post-it sur lequel on peut lire : « Peuvent-ils souffrir ? ». Etienne Barzac de l’IGPN, la police des polices, découvre que le fonctionnaire assassiné à un passé complexe. Il part sur ses traces en compagnie du lieutenant Salima Belloumi. Un groupe de défenseurs des animaux est rapidement mis en cause et un engrenage de violence s’enclenche. Pourquoi des jeunes gens ont décidé de devenir des militants extrémistes de la cause animale ?

LA ZIK :

Motörhead : Ace of Spades

Calle Ciega : El Vestido Rojo

Franz Ferdinand : Fade Together

Toto : Africa

Bobby Womack : Across 110th Street