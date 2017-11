Publié le 24 novembre 2017 par admin

A radio Evasion, on est dans l’ambiance « Black Friday » mais à l’envers !

Puisque cette émission vous parlera de recyclage informatique avec un peu d’R, la recyclerie brestoise.

La Recyclerie Un peu d’R s’inscrit dans une vision globale de gestion et de prévention des déchets en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire, dans une optique de développement durable. Elle récupère des objets devenus encombrants ou inutiles auprès des particuliers et des professionnels dans le but de prolonger leur durée de vie, que ce soit pour un même usage ou pour une nouvelle vocation. Elle communique, sensibilise et accompagne ses utilisateurs à l’apprentissage de nouveaux gestes de tri et à la modification des modes de consommation : donner au lieu de jeter, acheter d’occasion plutôt que neuf, réparer, construire ou détourner ses propres objets pour en créer de nouveaux…

Dans une optique d’économie sociale et solidaire, elle privilégie les circuits-courts et de proximité évitant des déplacements coûteux en énergie.