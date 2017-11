Publié le 24 novembre 2017 par admin

Réinvention participative de la ville

On invente la ville de demain à Brest du 24 au 26 novembre 2017 à l’occasion du Science Hack Day à la halle des sports de l’université de Bretagne occidentale (UBO). C’est un marathon créatif de 48 heures ouvert à tous, professionnels et amateurs, designers, développeurs, bricoleurs ou autres, pour créer des prototypes de projets (installations, maquettes, sites web, applis…) destinés à rendre la ville plus vivable. Tous les domaines peuvent être explorés : art, culture, développement durable, urbanisme, énergie, climat, éducation ou handicap. Cet événement, qui s’inscrit dans le projet Brest Fab City, aura son propre fablab temporaire installé sur place pour faciliter l’expérimentation. S’inscrire au Science Hack Day Brest.

Concerts

Soirée « Tournée des Trans » en prélude aux Transmusicales de Rennes, au Run ar Puns de Châteaulin samedi 25 novembre 2017 à 20h, avec ABD, Tchaïd, et The midnight revolution.

Nova Twins et Ko ko mo au Novomax à Quimper le 25 novembre 2017.

Alain Souchon et ses fils (Ours et Pierre Souchon), Gaël Faure au pavillon de Penvillers à Quimper le 25 Novembre 2017 à 20h30.

François Morel, le 25 novembre 2017 à 20h30 au Vallon dans le cadre du festival Moi les mots.

Koto et The wâll factory, le 25 novembre 2017 à 20 h 30 à l’Avel Dro Plozévet.

Emily Loizeau, au Family de Landerneau le 25 novembre 2017.

Cinéma

Projection débat dans le cadre du festival Alimenterre du documentaire Vivre dignement de sa terre le 24 novembre 2017 à 20h30 salle TV Penn ar pont à Châteauneuf-du-Faou.

Le mois du doc continue jusqu’à fin novembre avec des projections et des rencontres avec des réalisateurs de documentaires un peu partout dans le Finistère.

Marchés de Noël, trocs et puces, lotos

Coup double les 25 et 26 novembre 2017 avec Artisan’art : vous pourrez préparer votre hotte de cadeaux et agir pour la bonne cause (celle de la langue bretonne) car c’est le célèbre marché de Noël qui permet de financer l’école Diwan de Châteaulin.

Une autre école Diwan, celle de Plougastel-Daoulas organise un loto dimanche 26 novembre 2017 pour se financer.

Thé dansant