27 novembre 2017

L’association CLCV – Consommation, logement et cadre de vie – intervient dans de très nombreux domaines. Une fois par trimestre, Valérie Boulch, conseillère juridique, est l’invitée du LEM. Aujourd’hui, elle nous parle réduction des déchets et logement.

Une consommation qui réduit les déchets

La réduction des déchets fait partie des problématiques environnementales du quotidien. La CLCV a longtemps proposé dans les grandes surfaces du Finistère une opération comparaison de deux chariots gaspi/éco : ils contenaient tous deux la même quantité globale de produits mais en grand conditionnement pour le « chariot éco », et en emballages multiples et petites portions pour le « chariot gaspi ». Outre le nombre de déchets réduit pour le chariot des emballages en gros, on constate aussi un moindre coût global et on fait donc des économies en privilégiant les grands conditionnements.

L’association propose aussi des ateliers de cuisine des restes ou de compostage pour réduire le gaspillage et les déchets alimentaires. Elle intervient également sur la réduction de l’utilisation des sacs de provision et propose des ateliers « maison nette sans salir la planète » : on apprend à utiliser moins de produits d’entretien et surtout à fabriquer ses détergents avec des ingrédients écologiques : bicarbonate de soude, vinaigre blanc, savon noir, etc.

Baisse des allocations logement de 5 € par mois

En ce qui concerne le logement social, la CLCV permet aux locataires d’être représentés dans les conseils d’administration des structures qui gèrent les HLM comme Finistère Habitat, l’OPAC de Quimper Cornouaille ou Brest métropole habitat. Les prochaines élections des représentants auront lieu en automne 2018.

L’association s’inquiète de la réduction des allocations logement de 5 € par mois, en vigueur depuis début octobre 2017. Non seulement cette mesure accroît les difficultés des locataires les plus précaires, mais elle réduit aussi le financement des bailleurs sociaux et donc les programmes de rénovation ou de construction du logement social.

Plus de 30000 locataires sont concernés par les allocations logement dans le Finistère dont 25000 environ en logement social.

Pour toutes les questions de logement, social ou non, depuis le dépôt de garantie jusqu’aux aides financières, en passant par les droits et devoirs du locataire ou du propriétaire, prenez rendez-vous avec un(e) conseiller(ère) de la CLCV.

Les permanences juridiques de la CLCV dans le Finistère

