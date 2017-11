Publié le 27 novembre 2017 par admin

Régulièrement, le parc naturel régional d’Armorique (PNRA) fait appel à des entreprises spécialisées de travaux qui utilisent le cheval. Cela permet notamment d’intervenir dans des milieux naturels fragiles et/ou difficiles d’accès. Et c’est bien plus sympathique qu’un tracteur !

Le débardage consiste à évacuer d’un terrain des arbres abattus pour les stocker en tas, là où ils seront récupérés pour d’autres usages. Cette opération est parfois réalisée par des chevaux, notamment les traits et postiers bretons, très adaptés à ce travail. C’est la spécialité de l’entreprise Seité de Guilers, à laquelle le parc fait souvent appel.

Idéal en milieu fragile et difficile d’accès

Par exemple, pour couper et évacuer quelques pins maritimes trop envahissants dans cette lande humide de la forêt d’Argol. Il faut éviter que le milieu ne se ferme et ne devienne une forêt de résineux pour préserver l’habitat des espèces animales et végétales spécifiques de cette tourbière. Droseras, bruyères, Engoulevents d’Europe ou Busards cendrés ont besoin de « couloirs de lande » – ou corridors écologiques – préservés pour se déplacer, se reproduire, se nourrir, etc. Les pins y sont tolérés mais maîtrisés. L’usage du cheval est nécessaire car la zone est fragile et inaccessible à des engins motorisés.