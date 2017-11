Au fil des saisons est une émission radiophonique bimensuelle qui résulte du partenariat entre deux

associations : radio évasion et heureux qui communique.

L’attention est portée sur deux plantes aromatiques chaque mois, choisie en rapport avec son affinité

pour la saison en cours.

L’originalité de cette émission animée par Catherine GUT est de démontrer , au fil des saisons, la

cohérence interne qui existe entre l’atmosphère de la saison, les besoins de l’être humain au plan

physique et psychique et les propriétés médicinales d’un plante.

Comme le dit le poète : tout le temps, tout est relié et nous sommes tous » parents »… aujourd’hui

on dirait ; tous connectés.

Vision globale des remèdes en phytothérapie