Publié le 28 novembre 2017 par admin

Actrices de l’économie sociale et solidaire, les coopératives d’activités et d’emploi (CAE) offrent une structure originale pour créer son entreprise en restant salarié. On peut aussi en devenir associé et prendre part à la gouvernance. Dans le Finistère, la CAE Chrysalide fête cette année ses 15 ans.

Découvrez le statut d’entrepreneur-salarié au sein des CAE 29 dans le cadre du mois de l’ESS en Bretagne :

L’aventure de l’entreprise, la sécurité du salariat

D’un côté, des porteurs de projets qui souhaitent au moins tester leur idée d’entreprise et garder un statut de salarié, en cotisant pour leur assurance maladie, leur retraite, leurs droits à l’indemnisation chômage… donc sans passer par le statut de micro-entrepreneur.

De l’autre, une structure avec dix salariés permanents spécialistes de comptabilité, gestion, administration ou chargés d’accompagnement. Leurs services sont rémunérés uniquement quand l’entrepreneur génère un chiffre d’affaires, via une contribution.

Dans un premier temps, l’entrepreneur signe un Cape (contrat d’appui au projet d’entreprise) de plusieurs mois. Un temps pendant lequel il peut lancer son activité et, si elle est viable et que la formule lui convient, il devient ensuite salarié de la coopérative en CDI, rémunéré en fonction de son chiffre d’affaires.

La force et la créativité d’un réseau

Dans l’ensemble du Finistère, ils sont une centaine d’entrepreneurs salariés et une cinquantaine en Cape, répartis dans les différentes coopératives de CAE 29 :

Chrysalide, coopérative généraliste pour tous types d’activités (sauf les professions réglementées)

Artenréel, pour les professions artistiques

Penn ar bat, pour les métiers du bâtiment

Coop domi ouest, pour les services à la personne

Les CAE sont aussi un réseau qui permet aux entrepreneurs de se retrouver régulièrement pour échanger, se former, et collaborer sur des projets d’envergure, notamment en répondant collectivement à des marchés publics.

Innovation sociale

La loi ESS dite loi Hamon de 2014 prévoit enfin qu’au bout de 3 ans en CAE, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative. Il est alors impliqué dans la gouvernance de l’entreprise, avec un droit de vote : Chrysalide est une SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) dont les associés sont répartis par collèges (entrepreneurs, salariés permanents, partenaires extérieurs).

Cette forme d’entrepreneuriat participe des nouvelles formes du travail et s’adapte bien notamment à la pluri-activité. On peut d’ailleurs conjuguer son statut avec d’autres emplois salariés dans d’autres structures.

La coopérative est ouverte à toutes les initiatives de ses entrepreneurs salariés : création de groupes professionnels thématiques, ouverture de tiers-lieux et d’espaces de travail partagé, constitution d’un pôle formation.

Elle participe à des initiatives d’éducation à l’ESS comme les coopératives jeunesse de territoire et les coopératives jeunesse de service.

Chrysalide est aussi un organisme de formation identifié par la préfecture de Région.

Elle propose d’ailleurs une formation à la création reprise d’entreprises de l’économie sociale et solidaire dont la prochaine session, de janvier à juin 2018 recrute des candidats.

Playlist de l’émission

Bad sounds, Avalanche. Groupe de funk pop, originaire du Royaume-Uni, en concert le 8 décembre 2017 au Parc Expo – Hall 9 dans le cadre des Transmusicales, du 4 au 10 décembre à Rennes.

Voyou, Les soirées. Ce groupe de pop français est en concert le 9 décembre 2017 à l’Étage.