Encore une organisation innovante du marché du travail : La pool, une société coopérative qui sert d’intermédiaire entre employeurs et travailleurs qualifiés du Finistère, voire au-delà.

Dernier volet de notre série d’émissions dans le cadre du mois de l’ESS en Bretagne, avec Muriel Bougourd, fondatrice de La Pool, basée à Landerneau.

Le marché du travail évolue, l’emploi fluctue, les carrières sont de moins en moins linéaires. Comment concilier flexibilité et stabilité ? De nouvelles formes d’entreprises innovent, expérimentent… et souvent elles le font dans le cadre de l’économie sociale et solidaire (ESS) comme nous le découvrons à l’occasion du mois de l’ESS.

Mutualisation des offres et des besoins de compétence

Les entreprises (TPE), mais aussi associations et collectivités, peuvent avoir des besoins en compétences réguliers mais restreints, sans avoir les moyens d’embaucher à temps plein.

Les travailleurs peuvent avoir envie de varier les missions et activités tout en s’assurant un revenu minimum et en restant salariés. Surtout ceux qui sont polyvalents et apprécient la diversité des expériences.

La pool leur fournit la solution : elle est l’employeur du salarié et facture ses services aux entreprises qui y ont recours. Quand une entreprise la sollicite, La pool puise dans ses compétences, parmi les salariés qu’elle fait déjà travailler et ceux qui ont posé une candidature. Ou bien, elle lance une offre de mission. Le groupement mutualise les emplois et un salarié peut ainsi partager son temps entre plusieurs employeurs, dans le Finistère voire au-delà.

Innovation sociale

Sous statut Scic (Société coopérative d’intérêt collectif), La pool propose à ses salariés d’être aussi associés pour participer à la gestion et au développement du groupement d’employeurs. Les entreprises utilisatrices sont d’emblée associées, ainsi que des partenaires externes comme les Cigales de Landerneau (Club local d’investissement) ou des bénévoles.

Initialement association et centrée sur le secteur des activités culturelles et créatives, La pool a évolué depuis trois ans, son activité s’est élargie et elle continue à expérimenter.

Ils utilisent La Pool

Une formule d’autant plus intéressante que les travailleurs indépendants cumulent souvent les statuts et les emplois : dans notre région, un travailleur indépendant sur cinq exerce aussi une activité salariée comme le confirme cette étude de l’Insee Bretagne parue ce 30 novembre 2017.

