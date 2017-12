Publié le 01 décembre 2017 par admin

Que de merveilles encore cette année pour l’événement rituel et familial « Noël à Trévarez ». Une certaine Alice aurait passé ses vacances au château il y a une centaine d’années et inspiré un certain Lewis Carol….

Nos ribines parcourent le domaine départemental sur les traces d’Alice au pays des merveilles.

Balade dans les scènes du conte

Dominique Richard, architecte et illustrateur jeunesse, nous propose sa vision poétique et tendre de l’univers d’Alice, avec ses décors plutôt que ses personnages, dans les écuries du Château. Une exposition à visiter en autonomie ou accompagné d’une médiation. On peut aussi suivre des ateliers créatifs en famille.

Les expressions artistiques locales

Autour d’une phrase du livre de Lewis Caroll, Ultra Éditions a accompagné les écoliers, résidents des Ehpad, publics des centres sociaux du Finistère dans des créations artistiques en sérigraphie, en sculpture, en mobiles… à voir sous chapiteau dans les jardins.

L’art lumineux du Kolektif Alambik

Le Kolektif Alambik a redessiné le parc du domaine en couleurs et surprises animées et éclairées, distillées de-ci de-là, au détour d’une allée ou d’un bosquet. Ses oeuvres subliment les charmes de la nature ou du patrimoine, comme les serres où virevolte une neige scintillante. Le plus spectaculaire, ce sont les projections d’images très graphiques et colorées sur la façade du château.