Publié le 01 décembre 2017 par admin

Ce midi, c’est un beau LEM qui vous attend.

Nous débuterons cette émission avec le Fourneau, centre national des arts de la rue et de l’espace public. Ce sera l’occasion de mieux connaître ce lieu. Un lieu au contact direct des habitants et où plein de choses se passent.

L’action culturelle, le soutien à la création, la fabrique des capucins, on essaiera de tout savoir sur ce lieu. Raphaële Mazure nous expliquera plus en détail 2 projets d’action culturelle : La compagnie Bigre débarque à Brest pour une semaine d’interventions artistiques à la maison d’arrêt en partenariat avec La Ligue de l’enseignement du Finistère. Les artistes iront à la rencontre d’un groupe de détenus avec « L’Ouscrapo » (Ouvroir de SCRAbbologie POétique) un spectacle-jeu participatif, puis les inviteront à participer au fil de la semaine à des ateliers d’écriture et d’expression graphique grâce au « Mot-boggan » : jeux de mots et création de cartes dessinées gravées grâce à un procédé artisanal « le Lasagnographe ». Le Fourneau poursuit son partenariat culturel avec l’île Molène en associant les jeunes molénais et ouessantins du collège des îles du Ponant, autour du projet « J’ai ouï dire » avec l’Agence de géographie affective.

En fin d’émission, Simon nous proposera une rencontre avec Peter Von Poehl. L’artiste suédois sera de passage à Brest au Vauban ce samedi 2 décembre.

Et en parallèle de tout ça, côté programmation musicale, on va continuer à découvrir la programmation des Transmusicales de Rennes. Bref, un beau LEM qu’on vous dit !

Plus d’infos :

http://www.quai-ouest.net/index.php/homepage/2016/103-peter-von-poehl

https://www.lefourneau.com/