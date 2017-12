Publié le 01 décembre 2017 par admin

Concerts

L’orchestre national de jazz se met à l’heure musicale de Norvège au théâtre de Cornouaille à Quimper le 1er décembre 2017.

Le trio Empreinte (folk à sonorités traditionnelles bretonnes) est à l’espace François Mitterrand de Pont-de-Buis le 2 décembre 2017. Avec Jamie McMenemy et Franck Le Reste, guitare et bouzouki, en première partie.

Rock folk punk au Novomax à Quimper le 2 décembre 2017 avec The Decline et The Lagan.

Rythmes du monde et harmonies universelles, voici Lo’jo en concert au Run ar puns de Châteaulin le 3 décembre 2017.

Fêtes diverses

Dans le cadre du Téléthon, un fest-noz de Kan ha Biskoul, Mo’jo, Ar chi WaWa et Descofar à la salle polyvalente de Roscanvel le 1er décembre 2017.

Pour vous régaler et vous réchauffer, la deuxième édition de la fête de la soupe (avec concours du meilleur potage ou velouté ou autre…) à Châteaulin le 2 décembre 2017, de 14h à 17h30. L’union des commerçants propose aussi un feu d’artifice à 18h45.

Sorties nature

Le parc naturel régional d’Armorique organise un atelier « observons les oiseaux l’hiver » le 2 décembre 2017 à Sizun au lac du Drennec (14h). Vous observerez et en apprendrez davantage sur les oiseaux hivernants qui sont de passage dans notre région pour passer l’hiver avant de rejoindre leurs zones de nidification plus au nord. Gratuit – Sur inscription.

Marchés, foires et salons

L’ APE d’Argol organise un marché de Noël le 2 décembre 2017 de 14h à 22h place de l’Église.

La bourse aux livres de l’APE du Faou a lieu le 3 décembre 2017, de 9h à 17h dans la salle du conseil de la mairie.

Le marché de Noël de Saint-Ségal a lieu le 3 décembre 2017 salle Ar Galon de 10h à 19h avec une vingtaine d’exposants : artisans et producteurs locaux.

Ateliers

La recyclerie d’Irvillac propose un atelier « Confitures de Noël » le 2 décembre 2017 pour apprendre à transformer courges et épices en délicieuses confitures à déguster au réveillon ou à offrir. Adhésion et prix libre.