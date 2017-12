Publié le 04 décembre 2017 par admin

Passionnée par la presqu’île de Crozon et notamment son histoire, Brigitte Charoy est l’auteur de deux sites web : Crozon-Bretagne.com et Notre presqu’île.com. Et elle vient de sortir un livre documentaire sur Camaret sous l’occupation allemande.

Les attraits touristiques de la presqu’île de Crozon…

Crozon-Bretagne.com propose aux touristes plus d’une centaine de gîtes et autres hébergements en location sur la presqu’île. On y trouve aussi un agenda des animations, des idées de randonnées et, pour les habitants à l’année, des informations pratiques : transports, services divers, etc.

…sa riche histoire

Sur notre presqu’île.com, Brigitte Charoy nous fait partager sa passion pour la « petite » histoire locale, puisée dans les archives de La Dépêche de Brest et Ouest-Éclair avant la seconde guerre mondiale, mais aussi un fonds de cartes postales anciennes. On y trouve une bibliographie des ouvrages publiés par les historiens locaux.

L’occupation allemande à Camaret

Brigitte Charoy vient de publier à compte d’auteur Si ces messieurs pouvaient plutôt s’installer au salon…Chronique de l’occupation à Camaret-sur-mer, tome I, 1940-1943.

Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands ont investi la presqu’île dès le 19 juin 1940 ; ils ont installé une kommandantur sur la pointe de Pen-Hir (dans l’ancien Hôtel des Pois). Au départ, ils ne devaient pas rester longtemps et la population s’est rapidement résignée à leur présence après un bref épisode de peur. Mais en fait, pour contrer la Grande-Bretagne, les occupants se sont installés durablement. Ils ont été jusqu’à 2000 en presqu’île de Crozon, en particulier à Camaret où ils utilisaient les installations portuaires.

Le livre s’appuie sur le journal très documenté d’un habitant de l’époque, Maurice Caradec, et les témoignages de près 80 personnes qui avaient entre 10 et 20 ans sous l’occupation. Il raconte essentiellement le quotidien : les difficultés pour s’alimenter ou nourrir les animaux. Il a fallu supporter aussi la réquisition des bateaux de pêche (pour entraîner les soldats allemands à naviguer) ou le travail forcé pour construire les fortifications côtières.

Un deuxième tome est prévu pour raconter le bombardement de Camaret en 1944 et peut-être un troisième… affaire à suivre.

Le livre est en vente dans les maisons de la presse, librairies, supermarchés de la presqu’île de Crozon et à la librairie Dialogues à Brest.

Agenda de la semaine

Jean-Michel nous propose un reportage sur le groupe d’Amnesty International à Brest qui organise un marché du monde en mairie de Brest les 9 et 10 décembre 2017.

Playlist de l’émission

Encore deux découvertes proposées par les Transmusicales à Rennes, du 4 au 10 décembre 2017

Too Many T’S, Boom Bap. Ce groupe anglais est en concert le 8 décembre 2017 au Parc Expo de Rennes – Hall 8.

Confidence Man, Better sit down boy. Le 9 décembre 2017au Parc Expo de Rennes – Hall 9.