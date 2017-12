Publié le 05 décembre 2017 par admin

Carole Kerbiriou est praticienne en massage, haptonomie et aide-soignante à Douarnenez. Elle nous parle de notre rapport au corps et au sens du toucher, et de ce que nous gagnons à écouter nos sensations tactiles.

Au départ, Carole Kerbiriou a appris le sensitive gestalt massage® ; et c’est bien avec le sens tactile qu’elle travaille. Mais sa pratique, c’est d’abord écouter et regarder la personne qu’elle reçoit, sa posture, son rapport au corps, avant d’aborder le toucher, un sens que nous maintenons souvent à distance… Dommage, car la peau est un des premiers organes qui se développe in utero.

Toucher avant même la naissance avec l’haptonomie

Carole s’est d’ailleurs formée à l’haptonomie, pour permettre aux parents d’entrer en contact tactile avec leur enfant avant même l’accouchement. De plus en plus de sages-femmes s’y mettent en France.

Mais les soins du corps et les massages sont bienfaisants tout au long de la vie… et en milieu hospitalier c’est même en service de soins palliatifs qu’ils apaisent les personnes en fin de vie.

De même, quand on s’occupe des personnes âgées à domicile, un geste d’hygiène peut être associé à un geste de soin tactile ou un massage léger si on est formé.

Corps culturel

En occident, le corps a été associé presque systématiquement à la sexualité et le toucher est un peu tabou. Alors que sur d’autres continents, comme en Asie où Carole a pratiqué, se faire masser est une pratique très courante. Au Maroc, les femmes passent beaucoup de temps à s’occuper de leur corps, au hammam notamment. Inspirée par leur exemple, Carole Kerbiriou a d’ailleurs inventé le Tremen Chala : une séance de plus de trois heures où elle mêle hammam, gommage profond, soins à base d’huiles (parfumées ou non) et massage.

Pour réveiller notre culture du corps, Carole Kerbiriou mène également un projet de photographie et d’écriture autour des sensations qu’on éprouve au cours d’une séance de massage. Ce travail donnera lieu à une publication ou une exposition.

