Publié le 06 décembre 2017 par admin

Au programme de ce LEM nous partons à la découverte d’une plate-forme sur le web : « projet jeunes en Finistère ».

Il s’agit d’un site web qui regroupe les initiatives et valorise les projets initiés par les jeunes.

Née de la volonté commune du Département du Finistère et du Centre Régional Information Jeunesse de Bretagne, cette plate forme accueille aujourd’hui sur son site, environ 60 projets référencés. Alice Dupuy, animatrice numérique du site, nous présentera cette plate-forme. Autre invité présent dans le studio, c’est l’association Asélud. Cette association valorise son projet sur la plate forme “Projet jeunes en Finistère”. Et c’est ce sera aussi l’occasion de découvrir ce qui anime cette association : le trollball. Un sport au carrefour de sports collectifs, de l’escrime et de l’Heroic-Fantasy (mais pas que !).

Le week-end prochain, le téléthon débute et à la salle communale Jeanne Brigand, c’est le Dojo du Faou qui proposera un marathon de judo. Les bénéfices de cet événement seront reversés au téléthon. Nicolas Meillard nous explique l’action qui aura lieu ce vendredi 8 décembre.

Et en fin d’émission, vous retrouverez le traditionnel et exclusif « Journal de Faou », l’information revue et corrigée par la classe de CM2 de l’école du Faou

Plus d’infos :

https://www.facebook.com/AseludAsso/

https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/