La presqu’île de Crozon et ses merveilles géologiques ont déjà valu au territoire d’être classé Espace remarquable de Bretagne (ERB). L’objectif est désormais d’obtenir le label Unesco de Géoparc mais en élargissant le périmètre à l’ensemble du Parc naturel régional d’Armorique.

Nos invités : Noémie Courant, chargée de mission Géoparc, Sophie Coat qui gère l’espace remarquable de Bretagne en Presqu’île et Yves Cyrille, directeur de la maison des minéraux.

Depuis 2014, du fait de son intérêt géologique exceptionnel, la presqu’île de Crozon est un espace remarquable de Bretagne – réserve naturelle régionale, sous la direction de Sophie Coat. Employée par la communauté de communes, elle mène une mission variée de sensibilisation, éducation à l’environnement, protection et préservation des richesses naturelles du territoire : sa biodiversité, mais aussi sa géodiversité.



La nature, c’est aussi la géologie

Car la géologie est un élément du patrimoine naturel très précieux. Sans les roches et minéraux du sol, pas de paysage, de relief, donc ni végétaux ni animaux, et pas de patrimoine bâti non plus… La maison des minéraux de Crozon est là pour dévoiler à tous, habitants et touristes, les merveilles géologiques de la presqu’île et même au-delà, sur tout le parc, voire tout le Finistère.

Un label Unesco qui lie développement et environnement

Le parc naturel régional d’Armorique comprend la presqu’île, mais aussi d’autres sites d’intérêt géologique dans les monts d’Arrée, à Huelgoat notamment. Il vient donc de lancer la démarche pour obtenir le label Unesco de Géoparc, comme 6 autres territoires en France et plus d’une centaine dans le monde. Le périmètre précis reste à déterminer, mais ce pourrait être celui du parc. Noémie Courant est chargée du projet. D’ici le dépôt de candidature en 2019, elle va mettre en réseau tous les acteurs de la géologie sur le territoire, mais aussi les acteurs de l’économie, notamment du tourisme, car le label consiste à favoriser un développement durable.

Une balade à suivre dimanche 10 décembre 2017 à 14h30 pour découvrir la géologie à Telgruc-sur-mer et Saint-Nic avec la maison des minéraux et le Parc naturel marin d’Iroise.

