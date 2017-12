Le retour des tempêtes après un week-end agité.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 8 décembre 2017 vers 22h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

« Situation générale le vendredi 8 décembre 2017 à 06H UTC :

Maintien de la dépression « CAROLINE » 964 hPa sur la Mer de Norvège, prévue 977 hPa ce samedi vers midi.

Thalweg associé sur la Mer du Nord, se décalant lentement vers le nord-est, prévu sur la Mer du Nord et la Scandinavie ce samedi vers midi.

Nouvelle perturbation s’annonçant sur l’ouest du golfe de Gascogne à partir de cet après-midi.

Anticyclone 1032 hPa sur le sud-ouest de l’Espagne, se décale lentement vers le sud-ouest, prévu 1033 hPa au sud-ouest du Portugal ce samedi vers midi. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

La nuit froide encore égayée de giboulées est suivie par une matinée brumeuse. Les éclaircies cèdent place à un ciel de plus en plus voilé. En cours d’après-midi le front pluvieux aborde le finistère par le sud-ouest et va mettre la nuit à passer complètement.

Le vent de secteur sud se renforce, il sera fort d’ouest en soirée, avec des rafales à 80km/h sur les côtes et 65 km/h dans les terres.

Ce matin il fait entre 1 et 6°C, durant l’après midi il ne faut pas s’attendre à plus de 6 à 8°C. Un très fort redoux est attendu la nuit prochaine avec plus de 12°C.

Dimanche

Le flux d’ouest se renforce encore ce dimanche, les rafales atteignent facilement 100km/h sur les côtes de la Manche. Dans l’après midi c’est tout le Finistère qui sera balayé par des vents entre 60 et 90 km/h. Une nette accalmie de quelques heures va survenir en soirée.

Il devrait se produire quelques éclaircies en matinée, avant le passage d’un front pluvieux secondaire vers la mi-journée. Puis une nouvelle accalmie et des éclaircies précéderont les premières pluies de la tempête de lundi, qui aborderont le Finistère en soirée.

La température va osciller toute la journée entre 7 et 10°C.

Enfin lundi, une petite perturbation très puissante devrait remonter du Golfe de Gascogne vers la Mer du Nord.

Cette tempête qui pourrait souffler des vent de 100km/h dans les terres d’une grande moitié ouest de la France, devrait épargner le Finistère qui devrait être touché par des rafales de nord de l’ordre de 70 à 90 km/h tôt le lundi matin.

La trajectoire et la force exactes de cette tempête sont à confirmer d’ici demain dimanche soir.

Pour l’instant, d’après les modèles, le centre dépressionnaire atterrirait sur Nantes à 960-970hPa lundi à 4 ou 5h du matin. Le maximum des vents seraient concentrés sur son secteur sud et est, au sud de la Loire avec des rafales max à plus de 120km/h. Le maximum des pluies se produirait au nord de la Loire.

Pour le Finistère, ce sont les précipitations très fortes qui inquiètent le plus. Le département sera touché de plein fouet par ces lames d’eau. Lundi soir il se pourrait que les cumuls dépassent 60mm en trois jours. C’est suffisant pour envisager des débordements dans les cours d’eau ou des phénomènes d’érosion.

Pour finir, avec ce flux de nord c’est l’air froid de l’Atlantique nord qui va à nouveau recouvrir la France, initiant une nouvelle semaine froide et humide.

Bref, je vous invite à suivre attentivement les bulletins et alertes de Météo France dans les jours à venir !

