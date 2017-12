Publié le 08 décembre 2017 par admin

Téléthon

Dès le 8 décembre 2017, le dojo de l’Aulne lance un défi 25 h de judo non stop au Faou à partir de 19h.

À Pont-de-Buis, les festivités ont lieu le 9 décembre 2017 et la très dynamique association Nuances et folies proposera de la pole dance

Noël et récup’

à la recyclerie d’Irvillac

Un après-midi très hotte et une grande vente de Noël à la recylcerie du pays de Daoulas le 9 décembre 2017 : boutique remplie d’idées cadeaux, de déco, jongleurs et clown pour rigoler et s’amuser, vin chaud et pain perdu…

à la maison Cornec à Saint-Rivoal

L’écomusée des monts d’Arrée organise un marché de Noël sous le signe de la récupération et du recyclage sur son site de la maison Cornec à Saint-Rivoal, dimanche 10 décembre 2017, de 10h à 18h. Au programme, des artisans créateurs qui transforment des objets de récupération en bijoux, vêtements, objets… On pourra aussi suivre :

des ateliers pour apprendre à filer la laine avec une cuiller en bois et un CD, et fabriquer des cadeaux avec trois fois rien ou presque

des animations pour découvrir la sonnerie de bassin ou écouter des contes de Noël, une épicerie paysanne, de la musique

Festival de théâtre pour tous

Le festival Théâtre à tout âge a commencé dans le Finistère et il va durer jusqu’au 23 décembre ; au programme 12 spectacles de théâtre, danse, marionnettes et concerts.

Illuminations de Locronan

Du 9 décembre au 7 janvier, en semaine de 13h à 20h et le week-end de 11h à 21h, Locronan s’illumine à la tombée de la nuit vers 17h30. S’y ajoutent :