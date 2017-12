Publié le 08 décembre 2017 par admin

D’abord les Transmusicales de Rennes. Avec nos deux envoyés spéciaux, Simon et Johann, nous reviendrons sur la soirée d’ouverture. C’était ce jeudi soir.

En parralèle des Transmusicales, il y a auss les bars en trans’, avec une programmation, tout aussi classe. « Das Kino », duo nantais electro pop se produisait hier soir dans le centre de Rennes. Bref, vous l’avez compris, si vous êtes à l’affut de découverte musicale, le début d’émission devrait vous combler.

Comme c’est bien beau de se délocaliser à Rennes, faut pas oublier ce qu’il passe par chez nous. On vous proposera de découvrir James Leg, artiste texan en mode punkbluesunpeustonernaussi. Ce se passe à Ty Skol, à Saint-Hernot à Crozon et c’est ce soir. Yann Le Lay, programmateur de cette soirée, nous présentera cette artiste qui est en tournée européenne et qui s’arrêtera en Presqu’île.

En toute fin d’émission, nous irons à Saint Rivoal à l’éco-musée des monts d’arrée. Le musée prépare Noel et propose des ateliers et un marché de créateurs sur le thème “Recyclage et récup”. C’est ce week-end et on parle en fin d’émission.

