Publié le 11 décembre 2017 par admin

L’intelligence artificielle dote les machines d’une capacité à penser : elles ne se contentent plus de calculer mais peuvent apprendre, comprendre, s’adapter à leur environnement… Et concrètement, les intelligences artificielles changent déjà notre vie : vertigineux ?

Aymeric Poulain-Maubant, cofondateur de la cantine numérique de Brest remet en perspective l’IA, son histoire, ses évolutions, ses applications, son avenir…

Rendre les machines intelligentes… le projet a commencé dans les années 1950. Au départ, il était surtout question de calcul et d’enchaînement logique de tâches programmées. On cherchait à faire jouer les ordinateurs aux dames ou aux échecs. Mais peu à peu, les sciences cognitives s’en sont mêlées. On s’est penché sur le fonctionnement du cerveau humain pour tenter de l’imiter… sans vraiment y parvenir.

Omniprésence et limites des IA

L’intelligence artificielle est bel et bien dotée de capacités qui dépassent les nôtres (mémorisation, calcul), elle est déjà omniprésente puisque les algorithmes de Google, Facebook, les logiciels de reconnaissance faciale ou vocale, les traducteurs automatiques, les ébauches de voitures autonomes fonctionnent avec des IA. Cependant, elles se heurtent encore à bien des limites.

Et puis, quel intérêt d’imiter l’intelligence humaine (qui reste à définir exactement) ? Mieux vaut penser l’intelligence artificielle comme « une autre forme d’intelligence » complémentaire à la nôtre. Déjà, il arrive que les machines conçoivent des solutions auxquelles les humains n’avaient pas pensé, dans des domaines aussi variés que le jeu ou la médecine.

Faut-il en avoir peur ?

Restent les questions d’éthique et de philosophie : quelle morale transmettre aux machines ? Comment faire pour qu’elles ne nous nuisent pas ? Auront-elles un jour une conscience ? La recherche s’est emparée de ces problématiques et l’important est que toutes sortes d’acteurs (pas seulement les chercheurs) prennent part au débat et à la construction des IA.

Pour creuser la question, vous pouvez :

participer au débat public lancé sur le site Parlement et Citoyens par le mathématicien-député Cédric Villani autour des intelligences artificielles.

suivre Laurence Devillers, informaticienne spécialiste de l’empathie des robots

lire L’homme, l’animal et la machine de Georges Chapoutier et Frédéric Kaplan, CNRS Éditions, collection Biblis Sciences, Paris, 2013.

