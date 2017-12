Publié le 13 décembre 2017 par admin

Le club de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h organise un événement pour lancer l’année 2018 en fanfare. Il sera question de handball Fluo, un moment qui sera sans aucun doute festif ! On en parle avec Erwan Morin, vice-président du HBC Pont-de-Buis. Ce sera aussi l’occasion de mieux connaitre le club : 107 licenciés et une majorité de filles.

On continuera, à la suite, de parler de hand dans cette émission. L’équipe de france féminine vient de se hisser dans le dernier carré du championnat du monde de handball en Allemagne. Elles ont battu le Monténégro, et elle se prépare à affronter la Suède. Damien Dauphin, qui couvre l’actualité du Brest Bretagne Handball, nous dira si les filles peuvent remporter ce titre. Et en fin d’émission, vous avez rdv avec les CM1 de l’école du Faou.