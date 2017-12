Publié le 14 décembre 2017 par admin

La ligne du train express régional Brest Quimper vient de rouvrir après un an de travaux. Il fallait rénover la portion entre Quimper et Landerneau, faute de quoi la ligne aurait fini par devenir impraticable et elle aurait été fermée… Alors qu’on cherche des solutions pour réduire le trafic routier et le réchauffement climatique, ça aurait été un comble.

Le Conseil régional de Bretagne qui est l’autorité compétente en matière de TER a donc mené à bien cette rénovation, non sans quelques soubresauts.

Il a fallu trouver près de 78 millions d’euros : l’État, les villes de Brest et Quimper, le Conseil départemental et la SNCF ont donc aussi contribué au financement des travaux.

Pendant un an, SNCF réseau a rénové 8 ouvrages d’art et posé :

70 km de nouvelles voies 140 km de rails

100 000 tonnes de ballast

95 000 traverses

7 appareils de voies

85 km de fibre optique

Les bénéfices de la rénovation

La durée du trajet direct entre Brest et Quimper revient à un temps raisonnable d’une heure cinq.

Le nombre d’allers/retours quotidiens passe de 6 à 9, ce qui de fait permet d’offrir davantage d’arrêts à toutes les gares de la ligne.

On peut enfin aller de Brest à Nantes sans changement.

Le confort général des voyageurs et l’accessibilité des trains aux personnes à mobilité réduite sont nettement améliorés.

Le train, outil d’aménagement du territoire

Si le département du Finistère a mis lui aussi la main au portefeuille c’est bien parce que la préservation de cette ligne va au-delà de la seule question des déplacements. C’est bien une question d’aménagement du territoire finistérien. La plupart des lignes de train y circulent d’est en ouest. La ligne Brest Quimper est une liaison essentielle car elle est nord/sud.

Un bonus pour les gares en activité

Le TER Brest-Quimper est une composante supplémentaire de l’essor de la gare de Quimper et de sa transformation en Pôle d’échange multimodal (Pem). Qui plus est pour une gare située au centre ville. C’est tout le quartier, rebaptisé « 765 avenue » qui va s’appuyer sur cette « locomotive » pour changer de visage ces prochaines années et se moderniser.

Parmi les gares préservées, à mi chemin entre Brest et Quimper, celle de Châteaulin a longtemps été l’unique point de croisement de cette ligne à voie unique. La gare est cependant décentrée et les élus de la commune et de la communauté de communes Pleyben Châteaulin Porzay réfléchissent à en faire aussi un Pem et à relier la gare aux zones d’activités du territoire.

D’autres défis pour l’avenir du train

Pour la plupart des acteurs locaux, cette rénovation n’est finalement qu’une étape, étant donné les enjeux autour de la mobilité et des transports. Voici les idées pour améliorer encore le service ferroviaire :