Publié le 15 décembre 2017 par admin

Tous les ans, durant la période de Noël, le domaine se transforme et adopte de nouvelles couleurs. L’année dernière, l’arche de Léon avait transporté le domaine dans des contrées aquatiques. Cette année, l’exposition de Trevarez nous raconte Alice. La vraie Alice ! Car Lewis Caroll n’aurait fait qu’emprunter les récits de la véritable Alice. Car Alice a bien existé ! Le lapin blanc aussi, sans parler d’Humpty Dumpty. Tous ont été contemporains du domaine de Trévarez et mieux, ils y ont même vécu (un léger fact-checking s’imposera quand même, mais si, on veut bien y croire).

C’était donc l’évidence même, Noël à Trévarez nous plonge cette année dans le monde d’Alice au pays des Merveilles.

Yann Le Boulanger, directeur du Domaine de Trévarez, et Pascale Quéré, coordinatrice de Noël à Trévarez ont eu la gentillesse de venir jusqu’à nos studios pour nous présenter l’exposition, mais aussi les éclairages du parc et du Château par le collectif Alambik, sans oublier les oeuvres de l’expo participative, orchestrée cette année par l’association Ultra éditions.