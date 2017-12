Publié le 15 décembre 2017 par admin

Ateliers vélo à Goasven

Vendredi 15 décembre 2017 à partir de 17h « Un coup d’clé, un coup d’cidre » : apéro démontage des vélos pour pièces, au magasin de producteur de Goasven en Logonna-Daoulas.

Samedi 16 décembre 2017 de 10h à 13h : « Devenir Vélonome », atelier sur le thème : la roue (1ère session). On apprend à réparer une crevaison, changer un pneu, le marquage des pneus (dimensions, pression …). Adhésion et prix libre.

Sortie nature

L’animateur de la Maison de la Rivière de Sizun et le technicien du parc naturel régional d’Armorique et de la technicienne rivière du syndicat de bassin de l’Elorn, venez découvrir les espèces de poissons migrateurs présentes dans les cours d’eau bretons, notamment dans l’Elorn, et plus particulièrement sur le saumon atlantique, espèce emblématique. Après une présentation en intérieur, vous partirez observer les frayères de saumon dans la rivière où vous découvrirez les travaux réalisés pour permettre la remontée de ces espèces. Samedi 16 décembre 2017, de 14 h à 17 h à la Maison de la rivière de Sizun. Gratuit – Sur inscription – Prévoir bottes et vêtements de pluie si nécessaire.

Spectacles et concerts

L’espace Avel vor de Plougastel propose un spectacle de Noël tout public, chanson et poésie, à partir de 5 ans, le 16 décembre 2017 à 17h00 : Girafe Song, par la Compagnie du 3ème Acte.

De la danse (à partir de 5 ans), le 16 décembre 2017 au centre culturel Arthémuse de Briec avec Et Juliette, dans le cadre du festival Théâtre à tout âge.

Concert-Conte de Noël, Dans le brouillard, avec des musiques tchèques, par les élèves de Kaniri Ar Mor à la maison du temps libre de Crozon le 16 décembre 2017 à 16h30

Le 17 décembre 2017 à 16h à l’église de Crozon : vidéo – concert de Noël avec la musique d’Hervé Lesvenan et de l’ensemble Ars Ys sur des images de l’espace du spationaute Jean-Loup Chrétien.

Marchés et illuminations de Noël

Les illuminations de Locronan brillent du 9 décembre au 7 janvier 2017, à la tombée de la nuit vers 17h30. Le marché de Noël anime les rues de la petite cité de caractère, en semaine de 13h à 20h et le week-end de 11h à 21h. S’y ajoutent des manèges et jeux et une exposition des crèches de Noël du monde au sein du musée de Locronan place de la mairie, ouvert tous les jours de 16h à 20h. Entrée de l’exposition: 1 €.

TyKat Créations et Maodan Créa vous proposent un marché à domicile de créations originales, uniques, réalisées par les artisans à Roscanvel, pour faire plaisir aux gens que vous aimez dans une ambiance chaleureuse et conviviale, samedi 16 décembre 2017, au 9 rue du Luxembourg à Roscanvel.

Du 16 au 29 décembre 2017, une exposition vente de Noël se tient à la maison de pays au Faou, ouverte tous les jours sauf le lundi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h00.