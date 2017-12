Un redoux qui s’amorce dans le calme retrouvé dimanche.

Ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le samedi 16 décembre 2017 vers 07h00

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms

Le Finistère a subit un vilain ciel chargé cette semaine, avec de fortes précipitations le week-end dernier, entre 40 et plus de 100mm en trois jours. Par la suite les précipitations se sont à peine calmées, prenant la forme d’averses et giboulées orageuses à partir de jeudi.

Les conséquences ne se sont pas faites attendre, de nombreuses rivières et cours d’eau ont gonflé rapidement, débordant brusquement par endroits le 12 ou le 13 décembre. Actuellement la situation est stable, mais les sols sont clairement saturés d’eau.

« Situation générale le vendredi 15 décembre 2017 à 06H UTC :

Dépression complexe 983 hPa vers la mer Baltique, se décalant vers l’est. Thalweg perturbé associé jusqu’au golfe de Gascogne, avec une dépression secondaire 990 hPa sur le sud de la Mer du Nord se comblant sur l’Allemagne.

Nouveau thalweg abordant le nord-ouest des îles britanniques demain soir.

Dorsale atlantique se renforçant progressivement des Açores vers le golfe de Gascogne. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Un anticyclone va donc s’installer enfin ce week-end et apporter un peu de calme et de stabilité pour les jours à venir.

Samedi

Malgré la montée rapide du champs de pression, des restes de ciel de traîne se promènent encore sur le Finistère. Quelques averses se déclenchent, mais qui n’ont rien à voir avec les grains violents des jours précédents.

Les éclaircies prédominent dès le matin et s’élargissent encore au long de la journée, avec seulement des nuages d’altitude de plus en plus nombreux.

A cause du froid, au lever du jour les routes pouvaient encore glisser très localement dans l’intérieur.

Ce matin il fait entre 0 et 6°C, et les maximales atteindront entre 7 et 9°C.

Le vent de nord est faible à modéré.

Dimanche

L’anticyclone qui s’installe sur la façade atlantique n’empêche pas la circulation de fronts très atténués sur la France du nord-ouest. Ainsi, ce dimanche verra le retour de la grisaille. Le ciel va se couvrir en fin de nuit, et on peut même s’attendre à un peu d’humidité en matinée, notamment sur les côtes de la Manche.

Quelques rares éclaircies sont possibles en soirée, avant un nouveau front très atténué qui va traverser le Finistère du nord au sud dans la nuit de dimanche à lundi.

Le redoux annoncé s’amorce ce dimanche.

Les minimales sont encore fraîches dans le sud et le centre du département, entre 0 et 4°C, bien plus douces sur les côtes ouest et surtout nord, avec 6 à 9°C.

En journée il fera de 8°C dans l’intérieur à 11°C au mieux sur le littoral ouest.

Le vent d’ouest sera modéré à soutenu.

Cet anticyclone humide continue de dominer la semaine prochaine, ce qui va permettre aux rivières de dégonfler sereinement.

Lundi et mardi le ciel sera probablement gris et bien couvert. Mais c’est aussi le début d’un redoux très net qui devrait durer toute la semaine, avec des minimales ne tombant plus en dessous de 5°C, et des maximales atteignant parfois 12°C.