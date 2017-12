Publié le 18 décembre 2017 par admin

L’exposition d’hiver du Fonds Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau présente les oeuvres d’une cinquantaine d’artistes inscrits dans la contre-culture des années 1980. Une explosion expressive, créative et internationale.

« De grands gosses indisciplinés » comme les qualifie avec tendresse la commissaire de l’exposition Pascale Le Thorel qui les a bien connus et qui nous fait découvrir sa sélection aux côtés de Michel-Edouard Leclerc, et avec quelques artistes de passage aux Capucins.

Le titre de l’exposition vient du nom donné par Ben à un mouvement artistique : Figuration libre, c’est Boisrond, Combas, les frères Di Rosa, Rémi Blanchard (qui a fait ses études à l’école des beaux-arts de Quimper). Ils ont en commun un graphisme très marqué par la bande-dessinée et l’envie de briser les carcans, surtout ceux de l’art. Ce qui n’empêche pas le ministère des Affaires étrangères de s’intéresser à leur art et d’organiser une exposition de 20 artistes français dans des galeries à New-York.

Ben, Basquiat et leurs amis

New-York où d’autres artistes sont traversés par cet esprit libertaire à base de « sexe, drogue et rock à tendance punk ». L’exposition présente des oeuvres de jeunesse de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Sharf et bien d’autres…

Un souffle de provocation et un brin de folie

On se rend compte que les graffeurs et street artistes d’aujourd’hui sont les héritiers de ces artistes qui s’exprimaient souvent lors de performances, dans la rue, sur toutes sortes de support. Presque tous ont fait des écoles et sont imprégnés d’histoire de l’art…mais ils désacralisent !

Une internationale libertaire, mais peu féministe

On s’étonne de la convergence des styles d’un pays à l’autre, y compris de la part des artistes russes, pourtant isolés par le régime communiste et coupés du monde par le rideau de fer à l’époque. Comme si un vaste courant avait traversé les arts graphiques dans le monde entier.

On se surprend aussi de la marginalisation des femmes, encore peu présentes dans ces milieux artistiques dans les années 1980. Quelques-unes sont cependant exposées comme Nina Childress que nous avons pu rencontrer.

Libres figurations années 80 est une exposition pleine de sève et d’inventivité à découvrir jusqu’au 2 avril 2018 au Fonds Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau.

