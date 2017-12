Publié le 19 décembre 2017 par admin

Guillaume Alemany nous raconte son parcours chaotique, notamment à l’étranger, avant que son autisme Asperger soit diagnostiqué. Annaëlle Baudoin nous explique pourquoi elle a fondé une association pour aider au quotidien son fils Ethan qui souffre d’autisme typique.

L’autisme reste encore mal connu. On ignore ses causes, même si on soupçonne une composante génétique. On préfère d’ailleurs parler de troubles du spectre de l’ autisme (TSA).

Un diagnostic parfois tardif

Guillaume Alemany a attendu 27 ans avant de savoir qu’il souffrait d’un syndrome autistique de type Asperger. En attendant, il souffrait de troubles de la communication et des relations sociales sans vraiment savoir pourquoi. Sa scolarité et son enfance ont été chaotiques. Jeune adulte, il a éprouvé le besoin de fuir son milieu et de parcourir l’Asie, puis l’Australie où il est resté sans domicile fixe quelques mois. De retour en France, il a décidé de lui-même de répondre au test de diagnostic de l’autisme, au Centre de ressource de l’autisme de Guipavas. C’est ainsi qu’il a pu comprendre son trouble. Aujourd’hui étudiant en histoire à Brest, Guillaume s’attache à faire connaître l’autisme.

Il vient de publier un livre, Les Aventures de Kawi, parcours d’un jeune Asperger, dans la collection Récits de vie, aux éditions L’Harmattan.

Une multitude de formes d’autisme

Mais il est plus juste de parler des troubles autistiques car il en existe presque autant que de personnes touchées. Ainsi, Annaëlle Baudoin a détecté très tôt des symptômes inquiétants chez son fils Ethan : à 16 mois, son babillage s’était arrêté, son regard devenait fuyant… le diagnostic d’autisme typique a été posé deux ans plus tard. Au quotidien, Ethan est suivi de près par plusieurs professionnels en ergothérapie, orthophonie, médiation familiale. Il est partiellement scolarisé à Rosnoën avec une assistante de vis scolaire. Annaëlle bénéficie du statut d’aidant familial, renouvelé tous les trois ans, et s’occupe de son fils à temps plein. Elle a créé l’association Ethan autisme solidarité pour financer une partie des soins. Il a fait beaucoup de progrès mais il est loin d’avoir un comportement « normal », notamment d’un point de vue social.

