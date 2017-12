Publié le 20 décembre 2017 par admin

L’émission du midi partait à la rencontre de l’AS Dirinon. Le club organise tous les ans le tournoi international de Dirinon. Les éditions passées le club a accueilli les équipes de jeunes de l’Atlético madrid, le Borussia de Dortmund ou encore Liverpool. Au final, cette année, ce seront 72 équipes U11 (catégorie des moins de 11 ans) chez les garçons. Chez les filles, c’est un plateau de 20 équipes en catégorie U13. Les équipes qui composent le plateau sont bientôt presque toute connues et on en découvre de nouvelles dans cette émission. A noter dans vos agendas : le tournoi aura lieu le 26 et 27 mai prochain. Cette émission sera aussi l’occasion de mieux connaître le club de Dirinon.

Un club qui fourmille de projets et qui porte de nombreuses valeurs. Partage et mixité pour n’en citer que 2. Ce qui explique peut-être que la section féminine rayonne sur son territoire et un peu plus.

La future finale de ce tournoi U11 ?