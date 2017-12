Publié le 21 décembre 2017 par admin

Le centre d’art contemporain de Brest a pour nom Passerelle car il fait le lien entre toutes les formes de l’art. Il vient d’être le premier en France labellisé d’intérêt national par le ministère de la Culture.

Etienne Bernard son directeur et sa chargée de communication Emmanuelle Baleydier nous expliquent pourquoi, comment.

Est contemporain l’art des années 1950 à nos jours. Autrement dit, un immense champ d’expression !

Le centre d’art contemporain est d’abord un lieu d’exposition, celui de Brest est installé dans un ancien site de stockage de fruits et légumes à Saint-Martin. Il présente une douzaine d’expositions par an mais il intervient en amont dans l’accompagnement des artistes qui peuvent créer sur place, lors de résidences-créations (les chantiers) notamment. Ces artistes peuvent être finistériens et émergents ou de renommée internationale et venus du monde entier. Un collectif colombien expose actuellement.

Trente ans !

Crée par des artistes et toujours sous statut associatif, le CAC va fêter ses trente ans ! La labellisation « centre d’art contemporain d’intérêt national » récemment attribuée par le ministère de la Culture est une reconnaissance du travail mené par cette structure unique en Finistère.

Création, diffusion et médiation

Un centre d’art contemporain n’a pas de collection permanente, contrairement à un musée, et on n’y vend pas d’oeuvres comme dans une galerie. Le CAC a surtout pour mission de soutenir les artistes et diffuser leur art. Il joue l’interface entre les artistes et le public, par les expositions, mais aussi de nombreuses actions de médiation qui vont des visites à la pratique artistique. Les médiateurs culturels de Passerelle s’adressent aussi bien à des collégiens qu’à des détenus de la prison de Brest.

Le CAC, ce sont aussi des expositions organisées hors les murs comme Une pluie d’été en ce moment à la médiathèque des Capucins de Brest, ou des événements in situ en partenariat avec d’autres structures : Astropolis l’hiver, DañsFabrik, festival Electr()cution de l’ensemble Sillage…

