Publié le 22 décembre 2017 par Basile

La douce grisaille tient encore deux jours.

Voici le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 22 décembre 2017 vers 19h00

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms

« Situation générale le vendredi 22 décembre 2017 à 06H UTC :



Perturbation faiblement active aujourd’hui sur les îles britanniques, la Manche et le golfe de Gascogne.

Dépression 975 hPa entre Groenland et Islande se décalant vers le nord-est.

Anticyclone 1042 hPa à l’ouest du golfe de Gascogne quasi-stationnaire et prévu 1036 hPa demain soir. Dorsale associée sur la France. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Les brouillards sont nombreux et denses ce matin. L’humidité accumulée ne s’évacue pas en raison de l’absence de vent sous l’anticyclone. De plus, des bruines sont encore attendues, plus faibles et intermittentes mais présentes ça et là dans l’intérieur surtout.

Les minimales sont comprises entre 7 et 10°C, et les maximales entre 10 et 11°C.

Le vent est variable, faible à nul.

Dimanche

La grisaille ne se fatigue pas et continue d’occuper le ciel.

Les bruines seront plus rares normalement, et les sols devraient sécher un peu mieux durant la journée.

Les minimales sont en baisse entre 5 et 10°C, et les maximales seront stables entre 9 et 11°C.

Le vent va s’établir fermement au sud-ouest puis sud, modéré à soutenu.

Cet intermède anticyclonique va prendre fin dès le jour de Noël, avec lundi soir l’arrivée d’un front pluvieux assez dense sous un vent de sud assez fort. Il sera suivi mardi par un petit coup de vent associé (à surveiller dans les jours qui viennent), puis mercredi par un net refroidissement sous un ciel d’averses actif.

Ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le samedi 16 décembre 2017 vers 07h00

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms Le Finistère a subit un vilain ciel chargé cette semaine, avec de fortes précipitations le week-end dernier, entre 40 et plus de 100mm en trois jours. Par la suite les précipitations se sont à peine calmées, prenant la forme d’averses et giboulées orageuses à partir de jeudi.

Les conséquences ne se sont pas faites attendre, de nombreuses rivières et cours d’eau ont gonflé rapidement, débordant brusquement par endroits le 12 ou le 13 décembre. Actuellement la situation est stable, mais les sols sont clairement saturés d’eau. « Situation générale le vendredi 15 décembre 2017 à 06H UTC : Dépression complexe 983 hPa vers la mer Baltique, se décalant vers l’est. Thalweg perturbé associé jusqu’au golfe de Gascogne, avec une dépression secondaire 990 hPa sur le sud de la Mer du Nord se comblant sur l’Allemagne.

Nouveau thalweg abordant le nord-ouest des îles britanniques demain soir.

Dorsale atlantique se renforçant progressivement des Açores vers le golfe de Gascogne. » http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche Un anticyclone va donc s’installer enfin ce week-end et apporter un peu de calme et de stabilité pour les jours à venir. Samedi

Malgré la montée rapide du champs de pression, des restes de ciel de traîne se promènent encore sur le Finistère. Quelques averses se déclenchent, mais qui n’ont rien à voir avec les grains violents des jours précédents.

Les éclaircies prédominent dès le matin et s’élargissent encore au long de la journée, avec seulement des nuages d’altitude de plus en plus nombreux.

A cause du froid, au lever du jour les routes pouvaient encore glisser très localement dans l’intérieur.

Ce matin il fait entre 0 et 6°C, et les maximales atteindront entre 7 et 9°C.

Le vent de nord est faible à modéré. Dimanche

L’anticyclone qui s’installe sur la façade atlantique n’empêche pas la circulation de fronts très atténués sur la France du nord-ouest. Ainsi, ce dimanche verra le retour de la grisaille. Le ciel va se couvrir en fin de nuit, et on peut même s’attendre à un peu d’humidité en matinée, notamment sur les côtes de la Manche.

Quelques rares éclaircies sont possibles en soirée, avant un nouveau front très atténué qui va traverser le Finistère du nord au sud dans la nuit de dimanche à lundi.

Le redoux annoncé s’amorce ce dimanche.

Les minimales sont encore fraîches dans le sud et le centre du département, entre 0 et 4°C, bien plus douces sur les côtes ouest et surtout nord, avec 6 à 9°C.

En journée il fera de 8°C dans l’intérieur à 11°C au mieux sur le littoral ouest.

Le vent d’ouest sera modéré à soutenu. Cet anticyclone humide continue de dominer la semaine prochaine, ce qui va permettre aux rivières de dégonfler sereinement.

Lundi et mardi le ciel sera probablement gris et bien couvert. Mais c’est aussi le début d’un redoux très net qui devrait durer toute la semaine, avec des minimales ne tombant plus en dessous de 5°C, et des maximales atteignant parfois 12°C.

Bonjour

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 8 décembre 2017 vers 22h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05° « Situation générale le vendredi 8 décembre 2017 à 06H UTC : Maintien de la dépression « CAROLINE » 964 hPa sur la Mer de Norvège, prévue 977 hPa ce samedi vers midi.

Thalweg associé sur la Mer du Nord, se décalant lentement vers le nord-est, prévu sur la Mer du Nord et la Scandinavie ce samedi vers midi.

Nouvelle perturbation s’annonçant sur l’ouest du golfe de Gascogne à partir de cet après-midi.

Anticyclone 1032 hPa sur le sud-ouest de l’Espagne, se décale lentement vers le sud-ouest, prévu 1033 hPa au sud-ouest du Portugal ce samedi vers midi. » http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche Samedi

La nuit froide encore égayée de giboulées est suivie par une matinée brumeuse. Les éclaircies cèdent place à un ciel de plus en plus voilé. En cours d’après-midi le front pluvieux aborde le finistère par le sud-ouest et va mettre la nuit à passer complètement.

Le vent de secteur sud se renforce, il sera fort d’ouest en soirée, avec des rafales à 80km/h sur les côtes et 65 km/h dans les terres.

Ce matin il fait entre 1 et 6°C, durant l’après midi il ne faut pas s’attendre à plus de 6 à 8°C. Un très fort redoux est attendu la nuit prochaine avec plus de 12°C. Dimanche

Le flux d’ouest se renforce encore ce dimanche, les rafales atteignent facilement 100km/h sur les côtes de la Manche. Dans l’après midi c’est tout le Finistère qui sera balayé par des vents entre 60 et 90 km/h. Une nette accalmie de quelques heures va survenir en soirée.

Il devrait se produire quelques éclaircies en matinée, avant le passage d’un front pluvieux secondaire vers la mi-journée. Puis une nouvelle accalmie et des éclaircies précéderont les premières pluies de la tempête de lundi, qui aborderont le Finistère en soirée.

La température va osciller toute la journée entre 7 et 10°C. Enfin lundi, une petite perturbation très puissante devrait remonter du Golfe de Gascogne vers la Mer du Nord.

Cette tempête qui pourrait souffler des vent de 100km/h dans les terres d’une grande moitié ouest de la France, devrait épargner le Finistère qui devrait être touché par des rafales de nord de l’ordre de 70 à 90 km/h tôt le lundi matin.

La trajectoire et la force exactes de cette tempête sont à confirmer d’ici demain dimanche soir.

Pour l’instant, d’après les modèles, le centre dépressionnaire atterrirait sur Nantes à 960-970hPa lundi à 4 ou 5h du matin. Le maximum des vents seraient concentrés sur son secteur sud et est, au sud de la Loire avec des rafales max à plus de 120km/h. Le maximum des pluies se produirait au nord de la Loire.

Pour le Finistère, ce sont les précipitations très fortes qui inquiètent le plus. Le département sera touché de plein fouet par ces lames d’eau. Lundi soir il se pourrait que les cumuls dépassent 60mm en trois jours. C’est suffisant pour envisager des débordements dans les cours d’eau ou des phénomènes d’érosion. Pour finir, avec ce flux de nord c’est l’air froid de l’Atlantique nord qui va à nouveau recouvrir la France, initiant une nouvelle semaine froide et humide. Bref, je vous invite à suivre attentivement les bulletins et alertes de Météo France dans les jours à venir ! ******************************************************************************* C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 1er décembre 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, Icon-EU 7km L’hiver s’installe bien tôt cette semaine. Le point le plus froid était atteint dans la journée de jeudi. Les minimales s’échelonnaient entre -2°C dans la région de Quimper, et 6°C sur les côtes de la Manche. Et oui, pour une fois il faisait bien plus froid dans le sud du département.

Dans ces conditions les risques de verglas étaient très localisés, dans le sud et l’est.

Vendredi matin les chutes de grésil et de neige fondue formaient des croûtes de glace sur les routes et les champs. Pas de verglas à proprement parler, sauf à Quimper et sa région, une fois encore la zone la plus froide du département.

Quelques flocons fondus ont bien été aperçus ici ou là, mais comme souvent les neiges sont tombées plus à l’est. « Situation générale le vendredi 1 décembre 2017 à 06H UTC :

Dépression 1011 hPa sur la Belgique, se décale vers le sud en se comblant. Perturbation associée sur le sud du Golfe de Gascogne, se déplace vers le sud.

Dépression prévue 987 hPa en Mer de Norvège, se décale vers l’est. La perturbation associée [atteignait] le nord de l’Écosse et les côtes de Norvège [vendredi en journée], et [traversait] la mer du nord [la nuit dernière] [puis] la Manche [ce samedi matin].

Anticyclone 1035 hPa à 320 milles à l’ouest de l’Irlande, se décale vers le sud-est, prévu 1037 hPa à 250 milles au sud-ouest de l’Irlande [ce samedi] midi.

[Cet anticyclone se renforcera] sur la France lundi. » http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche Samedi

À la nuit froide et encore ponctuée de giboulées succède une matinée de plus en plus voilée. Les nuages commencent à donner de petites pluies en cours d’après-midi d’abord sur les côte de la manches. Ces petites pluies et bruines traversent la pointe Finistère du nord au sud dans la soirée. (À noter que Arôme écarte les précipitations en totalité vers le large dans ses différents runs).

Ce matin il fait encore entre -1 et 2°C de Châteaulin à Quimper, de 2 à 5 °C de Carhaix à Landerneau, de 2 à 5°C sur le littoral sud, et de 6 à 8°C sur le littoral de la Manche.

L’après-midi il fera partout de 7 à 9°C, jusqu’à 10°C à Ouessant.

Le vent de secteur nord sera modéré à soutenu dans l’ouest, plus variable et faible à nul dans l’est. Dimanche

Ciel couvert, grisaille basse et encore quelques gouttes, il faudra attendre l’après midi pour voir les belles éclaircies se dessiner.

Les minimales sont en hausse entre 2°C et 7°C, les maximales seront stables entre 7 et 10°C.

Le vent de nord-ouest sera faible le matin puis modéré. Le redoux amorcé dimanche se poursuivra jusqu’à mercredi, mais il ne faut pas s’y tromper, l’hiver froid est arrivé et semble s’installer pour longtemps.

Après un début de semaine anticyclonique, sec et globalement ensoleillé, une perturbation atlantique, probable coup de vent, mercredi ou jeudi attirera sur la France une nouvelle masse d’air froid d’altitude à partir de jeudi. ********************************************************************* C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 24 novembre 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON… Ce mois de novembre calme s’est fait secouer la haute pression cette semaine, avec une plongée à 990 hPa au passage du premier coup de vent du mois. Oui, le premier.

Cette nuit, les averses situées surtout sur le Trégor ont pu dégénérer en giboulées à la faveur du froid. Ailleurs le ciel était plus dégagé. « Situation générale le vendredi 24 novembre 2017 à 06H UTC :

Maintien d’une dépression 966 hPa en mer de Norvège se comblant sur place 978 hPa samedi, avec un thalweg associé s’étendant sur les Iles Britanniques, la Manche et la Mer du Nord.

Front ondulant associé sur la Manche et le golfe de Gascogne se décalant vers le sud-est.

Dépression 1008 hPa au sud de l’Irlande se décale vers le sud-est en se comblant.

Dorsale se renforçant 1025 hPa du Groenland au golfe de Gascogne ce samedi. « http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Les averses sous cumulonimbus se poursuivent ce matin. Elles se concentrent surtout sur la moitié nord du département, progressant lentement vers le sud.

Cet après-midi les averses de plus en plus faibles et sans grêle concerneront l’ensemble du Finistère.

Il fait encore froid ce matin, entre 0 et 3°C dans l’intérieur, entre 4 et 6°C sur la frange littorale.

Les maximales seront en nette baisse entre 6 et 9°C.

Le vent de secteur nord-ouest sera modéré à soutenu. Dimanche

C’est un paquet de grisaille qui s’installe, dès la fin de nuit ou début de matinée. Les éclaircies seraient rares, revenant en début de nuit.

Les minimales sont baisse entre -1°C et 4°C, jusqu’à 5 à 6°C près de la mer et 7 à 8°C sur les îles.

En journée on attend de 6 à 10°C au mieux.

Le vent de nord-ouest reste modéré, puis faible en revenant ouest. Pour Lundi les modèles ne sont pas d’accord entre eux. D’après GFS, ICON, ou encore le MET-Office anglais, les hautes pressions résisteraient une petite journée, maintenant à l’écart le front pluvieux descendant des îles britanniques.

D’après Arpège et Météo-France, ce front enfoncerait les hautes pressions sans résistance et la pluie aborderait le Finistère par la Manche en cours de matinée.

L’incertitude est donc grande et il faudra attendre pour savoir.

Quoiqu’il en soit, mardi verra le retour d’un temps perturbé arrivant par les îles britanniques. Ce sera instable, froid et humide, des giboulées sont à prévoir.

En fin de semaine prochaine il semble que le froid doive s’installer, avec de fréquentes gelées nocturnes dans l’intérieur et des risques de premiers verglas.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le samedi 18 novembre 2017 vers 07h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

C’est vraiment un mois de novembre atypique, très hivernal et très anticyclonique, donc calme. Les précipitations sont très faibles depuis début octobre désormais, et le froid s’installe progressivement.

Les premières gelées ont été enregistrées dans l’intérieur du Finistère cette semaine, avec -1°C près de Carhaix mardi dernier.

« Situation générale le vendredi 17 novembre 2017 à 06H UTC :



Dépression 972 hPa à 300 milles au nord les îles Féroé, se décale vers le sud-est, prévue 985 hPa à l’ouest immédiat de la Norvège ce samedi midi.

Une nouvelle dépression relative était prévue 1025 hPa à l’ouest immédiat de l’Irlande vendredi soir à 00h UTC, qui se décale vers l’est.

Anticyclone 1031 hPa sur le sud des îles britanniques, se décale vers le sud-est, prévu 1028 hPa à l’ouest de la Bretagne ce samedi midi. »

Samedi

Il y a encore des brouillards et brumes matinales surtout dans l’intérieur du Finistère ce matin. Ces brouillards ou nuages bas vont se dissiper plus ou moins rapidement, notamment en fond de vallée, comme hier vendredi.

Mais souvent le soleil sera visible au dessus des brumes, car le ciel est largement dégagé ce matin. A partir de la fin de matinée il se voile de plus en plus en altitude par le nord-ouest, puis se couvre en début de nuit vers 17h00.

Les minimales sont proches encore une fois de 0°C au milieu des collines de l’intérieur (entre Montages Noires et Monts d’Arrée, mais aussi dans le cœur du Léon et de la Cornouaille). Et elles varient entre 3 et 7 °C sur la frange littorale.

Cet après-midi il fera entre 8 et 11°C, jusqu’à 12 °C à Quimper.

Avec le centre anticyclonique qui évolue au-dessus de la Bretagne, le vent est nul et de secteur indéterminé ou variable.

Dimanche

Pas de précipitations dans la nuit, mais un ciel couvert qui évolue en grisaille au petit matin. Cette couverture nuageuse aura bien du mal à se morceler. Des apparitions d’un soleil plutôt voilé sont possible ça et là, sur le Léon, la presqu’île de Crozon ou la Cornouaille, et dans l’après-midi pour le Trégor et le centre.

Il devrait faire un peu moins froid durant la nuit, entre 2 et 4°C dans l’intérieur et entre 5 et 9°C sur les côtes.

En journée on attend partout de 9 à 12°C.

Le vent faible à nul s’oriente au sud.

Le début de semaine sera placé encore sous le régime anticyclonique doux, avec beaucoup de grisaille et un vent de secteur sud qui va se renforcer à mesure de la disparition des hautes pressions qui vont s’éloigner vers l’est.

Un changement de temps radical est attendu à partir de jeudi, avec le passage d’un front pluvieux et d’une dépression à surveiller.

Le week-end prochain pourrait voir l’arrivée d’un nouvel anticyclone

