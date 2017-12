Publié le 22 décembre 2017 par admin

Noël ? Vous avez dit Noël ?

Dernier rendez-vous de cette année 2017, l’occasion de vous filer un dernier coup de main pour vos cadeaux de Noël, ou de vous donner des idées pour vous gâter et passer les fêtes avec de bons bouquins, des thrillers, des polars et des romans noirs comme s’il en pleuvait pour cette émission.

Nous irons en Pologne, aux USA, en Italie, en Inde, en Arabie Saoudite, au Pakistan, en France, et même au pays des morts qui semblerait se situer en Chine d’après Lars Kepler, pourquoi pas après tout. Genre la tournée générale du Père Noël en quelque sorte.

Embarquez sur le traîneau, je démarre les rennes !

Toute l’équipe de Des Polars et des Notes vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et de réjouissantes et/ou frissonnantes lectures !

Bonne écoute !

AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

Livres

INAVOUABLE – Zygmunt Miłoszewski – Fleuve Éditions – collection Fleuve Noir : un thriller captivant qui commence à la fin de la seconde guerre mondiale par le plus grand secret de cette période et se poursuit, de nos jours, par la chasse à un tableau volé par les Nazis à la Pologne. Impossible à lâcher avant la dernière ligne.

LA FACE CACHÉE DE RUTH MALONE – Emma Flint – Fleuve Éditions – collection Fleuve Noir : Des enfants qui disparaissent et sont retrouvés assassinés, une mère qui n’a pas le chagrin conforme à ce qu’en attendent les médias, l’opinion et la police… Un remarquable roman noir sur les apparences et les préjugés, un magnifique personnage féminin.

NULLE PART SUR LA TERRE – Michael Farris Smith – Sonatine Éditions : Un roman qui respire le Sud, la Louisiane et les paumés qui tentent de trouver les chemins de la rédemption après quelques errements. Un chemin semé d’embûches et des virages vicieux. Ce livre est un long blues qui sonne diablement juste.

PLAYGROUND – Lars Kepler – Éditions Actes Sud – collection Actes Noirs : Aventures passionnantes au pays des morts, un thriller palpitant, addictif, un récit singulier et fort qui joue avec nos nerfs du début à la fin. Du grand Lars Kepler !

L’ESSENCE DU MAL – Luca D’Andrea – Éditions Denoël – collection Sueurs Froides : Premier thriller de ce jeune auteur italien, une superbe réussite ! Dans les Dolomites, une enquête dérangeante sur une effroyable affaire ancienne, une quête dans la neige et le froid, aux frontières de nos peurs les plus ancestrales. Déjà best-seller, bientôt adapté au cinéma, on devrait entendre rapidement parler de ce prodige.

Interviews

Pascal Martin pour LA REINE NOIRE publié chez Jigal Polar. Une usine qui tombe en ruine dans un village de Lorraine, deux personnages énigmatiques qui y reviennent de longues années après l’avoir quitté et le café local qui bruisse aussitôt de rumeurs. Des tombes sont profanées, des poules égorgées, il y a un suicide, un meurtre… La psychose s’empare peu à peu de la population. Un roman noir magistralement maîtrisé qui n’est pas sans rappeler Jean-Patrick Manchette qui a redonné ses lettres de noblesse au genre.

Guy-Philippe Goldstein et son thriller apocalyptique, SEPT JOURS AVANT LA NUIT paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Un groupe ultra-nationaliste indien a dérobé de l’uranium enrichi dans les stocks de l’armée et menace de faire exploser une bombe atomique dans une mégalopole. Quelques kilos d’uranium dans de mauvaises mains et l’humanité est sur le point de disparaître. Un thriller géopolitique absolument essentiel et totalement effrayant tant il est crédible.

Le coin des éditeurs : Joëlle Losfeld vient nous présenter la maison d’édition qu’elle a fondé en 1992. D’abord associée au groupe Mango (Payot/Rivages), elle est désormais rattachée au groupe Gallimard et a publié des pépites comme Effroyables jardins de Michel Quint ou, plus récemment, Les hommes de Richard Morgiève.

LA ZIK :

– Nick Cave & the Bad Seeds : Into my Arms

– Charlie Parker : Ornithology

– Mötley Crüe – Kickstart my Heart

– Sting – Englishman in New York

– Robert Johnson – Hellhound on my Trail

– Dropkick Murphys – I’m Shipping Up To Boston

Comment ça s’écoute Des Polars et des Notes ?

En touillant la sauce qui accompagnera la dinde ou en décortiquant les marrons, une fois le sapin décoré et les guirlandes allumées, les charentaises aux pieds, en guettant le Père Noël…

L’émission :